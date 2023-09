Sainz fa trionfare la Ferrari a Singapore: Leclerc quarto

Carlos Sainz fa impazzire i tifosi della Ferrari e riporta la Rossa sul primo gradino del podio a Singapore. Lelcerc quarto, Hamilton terzo.

Gioia Ferrari a Singapore

Una vittoria inaspettata anche se per tutto il week end la Ferrari aveva dimostrato di potersi giocare (finalmente) le proprie carte. Carlos Sainz riporta in alto il Cavallino (dopo 26 gare a secche, Austria 2022) in una gara emozionante fino all’ultimo giro. Lo spagnolo, che già a Monza aveva portato a casa un podio dietro Verstappen e Perez, ha potuto contare su una prima parte di gara in cui Leclerc da secondo ha tenuto lontani gli avversari. L’ingresso della safety car ha mischiato le carte ma la Ferrari ha saputo adottare una strategia corretta. Gli assalti finali di Hamilton e Norris sono stati tenuti a bada dallo spagnolo, in grado di gestire saggiamente gli ultimi dieci giri. “Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo alla perfezione, torniamo a casa con un successo e credo che tutta l’Italia possa essere orgogliosa” ha dichiarato lo spagnolo dopo la gara. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Carlos Sainz in mezzo ai tifosi della Rossa dopo il Gran Premio (Photo by Edmund So/Eurasia Sport Images/Getty Images)

La classifica del Mondiale

Verstappen paga le qualifiche e una partenza negativa, chiudendo al quinto posto dietro a Leclerc. Fine settimana difficile per la Red Bull, che sbaglia anche a non far rientrare i propri piloti ai box con l’ingresso della safety car. In classifica cambia poco perché Verstappen mantiene 151 punti di vantaggio sul compagno Perez e la Red Bull ha più del doppio dei punti della Mercedes (597 contro 289). Si smuove però la Ferrari, salendo a 265 punti in classifica costruttori al terzo posto e staccando l’Aston Martin ferma a 217.

