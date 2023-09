Europei Volley: l’Italia si arrende in finale alla Polonia. 3-0 il risultato finale: parziali di 20-25, 21-25, 23-25. Si tratta di una “vendetta” dopo il Mondiale 2022 perso contro gli azzurri a Katowice. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

La Polonia festeggia la vittoria contro l’Italia in finale degli Europei di Volley. (Photo by Andreas SOLARO / AFP) (Photo by ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images)

Un retrogusto amaro proprio sul finale: l’Italia si arrende contro la Polonia nella finale degli Europei di Volley. 3-0 il risultato finale: parziali di 20-25, 21-25, 23-25. “Vendetta” messa a segno da Leon e compagni dopo la sconfitta – proprio contro gli azzurri – nel Mondiale 2022 a Katowice. Una vittoria netta e meritata quella ottenuta dalla Polonia al PalaEur di Roma.

Europei Volley. Gli uomini di De Giorgi hanno ricevuto dunque la medaglia d’argento; un risultato comunque importante dopo la vittoria di Euro 2021 e del Mondiale 2022. Sugli spalti del PalaEur, a tifare per la nazionale, c’era anche il capo di Stato Sergio Mattarella.

Europei Volley: le dichiarazioni di De Giorgi

Intervenuto al termine della finale persa contro la Polonia, l’allenatore della nazionale italiana De Giorgi ha commentato così la partita: “Abbiamo incontrato un avversario che ci ha messo in difficoltà, non siamo contentissimi e ci dispiace per Mattarella che però è stato gentile ed affettuoso. Certo, non siamo contentissimi ma questo argento è costato sudore e lavoro, non bisogna fare gli schizzinosi, ci siamo giocati un’altra finale in pochi anni. Deve diventare uno stimolo per il prosieguo, a livello Mondiale non c’è una squadra che può dominare, dobbiamo migliorare”.