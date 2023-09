Coppa Davis: il Canada fa un grande regalo all’Italia battendo il Cile. Adesso agli azzurri basterà sconfiggere la Svezia per qualificarsi alle Final Eight del torneo. Azzurri in campo oggi (domenica 17 settembre). (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Battendo 3-0 il Cile, il Canada ha fatto un grande regalo all’Italia, che si giocherà la qualificazione alle Finals della Coppa Davis nel match contro la Svezia. Qualora infatti il Cile avesse avuto la meglio per 3-0, gli azzurri avrebbero avuto la peggio sul quoziente set.

Coppa Davis: Italia padrona del suo destino

I ringraziamenti vanno al canadese Galarneau, che ha sconfitto in due set (6-3 7-6) il cileno Tabilo nel primo match. Il Canada ha poi vinto 2-1 e il punto decisivo è arrivato grazie al doppio. All’Italia potrebbe anche bastare – per andare alle Finals di Malaga – perdere 2-1 contro la Svezia: ciò che conta è aggiudicarsi almeno uno dei tre match per qualificarsi aritmeticamente per la fase finale della competizione.

La classifica del girone:

Canada 3-0 (8-1)

Italia 1-1 (3-3)

Cile 1-2 (4-5)

Svezia 0-2 (0-6)