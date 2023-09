Romelu Lukaku è un nuovo giocatore della Roma. L’attaccante belga ha firmato oggi il contratto che lo legherà alla società giallorossa almeno fino al termine della stagione: “I tifosi mi hanno emozionato” ha detto l’ex Chelsea accolto da migliaia di supporter giallorossi in assoluta estasi per il colpo forse più importante dell’estate.

Una sessione di mercato movimentata, come consuetudine, per l’ex Inter che dopo aver rifiutato la lunga corte dei nerazzurri e aver messo in pausa la dirigenza della Juventus (anche lei ineressata), ha scelto la Roma come sua nuove destinazione andando a formare con Dybala un tandem d’attacco potenzialmente micidiale. Operazione da 7 milioni di euro di prestito oneroso quella che ha portato Lukaku a vestire giallorosso, sette netti anche i milioni che il belga percepirà nel corso di questa stagione. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Lukaku in posa all’interno della sede giallorossa. Prime immagini con la maglia della Roma per l’attaccante belga

Scelta la maglia numero 90 da Lukaku che sui social ha postato una foto che lo ritrae davanti al Colosseo con le seguenti dichiarazioni: “Ho respirato l’atmosfera dello stadio Olimpico da avversario, ho sentito il calore dei romanisti e oggi è bello sapere di farne parte“. Difficile per Lukaku essere subito in campo già domani sera contro il Milan, match che avrà già una defezione di alto livello tra le fila giallorosse: Paulo Dybala, out a causa di un problema muscolare.