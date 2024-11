Come sta Angelo Madonia dopo l’allontanamento da “Ballando”: parla Sonia Bruganelli – Lunedì scorso Sonia Bruganelli è stata ospite di Alberto Matano a La Vita in Diretta e proprio lì ha scoperto dell’addio di Angelo Madonia a Ballando Con le Stelle. L’opinionista in quell’occasione ha spiegato di non poter rispondere alla domanda ‘come sta Angelo?’, perché non aveva ancora sentito il compagno in merito a quanto accaduto. Ieri pomeriggio però, l’inviato Rai Domenico Marocchi ha intercettato la Bruganelli fuori dall’auditorium Rai del Foro Italico e le ha rivolto qualche domanda sull’episodio. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Stefano De Martino, ecco dove vive: una casa super lusso all’insegna del design

Leggi anche: “Affari tuoi”, Stefano De Martino svela un retroscena: cosa succede dietro le quinte con il dottore

Come sta Angelo Madonia dopo l’allontanamento da “Ballando”: parla Sonia Bruganelli

“Io ieri ero a la Vita in Diretta e non sapevo nulla. Non l’avevo ancora sentito. Oggi l’ho sentito, ma l’ho anche visto. Come sta Angelo dopo la notizia? A dire la verità lui sta bene. Sono io che sto male che sto ancora qui dentro. Lui adesso è libero, ma libero, libero”, ha spiegato Sonia Bruganelli. “Io ora vado per lo spareggio con Carlo. Se voglio essere ripescata? Voglio adempiere al mio dovere e quindi stare qui dentro fino alla fine. Quindi se non sarò ripescata sarà la fine, se così non sarà allora ne riparleremo”, ha aggiunto l’ex moglie di Paolo Bonolis. Difatti il prossimo appuntamento di “Ballando” sarà dedicato in parte ai ripescaggi. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Stefano De Martino, lacrime al compleanno: il gesto speciale degli amici (VIDEO)

Leggi anche: Stefano De Martino risponde alle polemiche sulle vincite alte ad “Affari tuoi”

Come sta Angelo Madonia dopo l’addio da “Ballando”: interviene Sonia Bruganelli

In studio a La Volta Buona Caterina Balivo ha detto la sua: “Sembra che lui guardasse Sonia mentre parlava a Selvaggia, ma noi non lo possiamo sapere con certezze e non possiamo dirlo. A me la cosa che colpisce è che in realtà era tutto finito. Loro dovevano andare lui e lui invece aveva voglia di dire altro. Noi non sappiamo quello che c’è dietro. Perché magari erano molti giorni che sentiva una pressione da parte della giuria, per le cose dette e non dette. E magari a quel punto lui ha voluto parlare e ci sta. Però la notizia vera è che torna Samuel Peron. Federica Pellegrini è abituata a cambiare, l’ha fatto anche con gli allenatori nello sport. Io ve lo dico, potremmo vederla sul podio con Samuel”.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva