Dopo la lunga esperienza ad Amici di Maria De Filippi su Canale 5 e la lunga gavetta con Stasera tutto è possibile su Rai 2, Stefano De Martino è sbarco sul primo canale della tv di Stato alla guida del famoso gioco dei “pacchi”, Affati tuoi. Da quando De Martino è alla guida del famoso game show di Rai 1 i concorrenti si sono portati a casa delle belle cifre e questa cosa, come sempre, ha scatenato della polemiche. Ora il conduttore ha deciso di rispondere alle critiche lanciando una bella frecciatina che non è passata inosservata ai fan del programma. (Continua a leggere dopo le foto)

Stefano De Martino risponde alle polemiche sulle vincite alte ad “Affari tuoi”

Da giorni si parla del successo di Affari Tuoi, della bravura di Stefano De Martino che da neo conduttore giorno per giorno conquista il pubblico di Ra1, ma pure della circostanza che siano molte le vincite notevoli corrisposte puntata dopo puntata. E proprio ai sospetti e alle polemiche di questi ultimi giorni che è sembrata riferirsi la battuta di Stefano De Martino nella puntata di domenica 13 ottobre 2024, quando è arrivato il momento di riportate l’offerta del Dottore ai concorrenti Fabiana e Raffaele. Ad un certo punto il pennarello usato da Stefano per scrivere le offerte del Dottore ha smesso di funzionare e così lui ha lanciato un bella frecciatina a chi ha criticato le numerose vincite di questa edizione: “Non so se avete notato, a furia di vincere non abbiamo nemmeno più i soldi per il pennarello. Al primo assegno è già finito l’inchiostro, stiamo raschiando il fondo del barile”. La battuta ha suscitato molte risate e applausi del pubblico. Non è passata inosservata neache al popolo dei social che l’ha subito legata alla polemica sulle vincite, rendendola virale.

