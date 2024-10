Gossip. Stefano De Martino ha compiuto 35 anni e ha festeggiato questo traguardo speciale circondato da amici e parenti. Diversi video e foto immortalano i vari momenti della festa intima ma illuminata da un’atmosfera di grande affetto. Ad un certo punto, il conduttore Rai si è addirittura commosso per un gesto speciale che gli è stato riservato dalle persone a lui care. Cosa è successo. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino, tensione in diretta: il gesto di lei spiazza

Leggi anche: “Affari tuoi”, le new entry per la Basilicata spaventano la concorrente

Stefano De Martino e il successo ad “Affari tuoi”

Stefano De Martino sta vivendo un momento speciale. Dopo un passato turbolento segnato anche da un doloroso divorzio, è riuscito ad avere si è riscattato dal punto di vista della carriera facendosi spazio e ottenendo grandi soddisfazioni. Il conduttore spicca ormai tra le vette televisive da quando ha preso il posto di Amadeus ad “Affari tuoi”, il popolarissimo game show con i pacchi dell’ammiraglia Rai.

Con la fiducia dell’azienda che sembra vederlo come il nuovo “golden boy”, Stefano sembra prendere sempre più confidenza nel ruolo conquistando, serata dopo serata, il suo pubblico. Lo dimostrano gli altissimi ascolti che la trasmissione sta registrando. Ieri, mercoledì 2 ottobre, “Affari tuoi” ha raggiunto 5.447.000 spettatori con uno share del 26%. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: “Uomini e donne”, esterna di fuoco: scatta il bacio tra Gemma e il cavaliere

Le premesse di un futuro brillante in tv

Ma il successo della scommessa vinta ad “Affari tuoi” non è l’unico. Stefano De Martino ha infatti energie anche per altri scenari d’intrattenimento. Ha partecipato alla prima puntata della nuova edizione di “Tale e Quale Show” in veste di quarto giudice, ed è stato ospite del podcast BSMT per soddisfare la curiosità di fan e telespettatori sulla sua persona. Inoltre, c’è chi già lo vede proiettato alla conduzione di una delle prossime edizioni del “Festival di Sanremo” dopo Carlo Conti.

Ma senza correre troppo, lo showman si sta godendo ogni istante dei suoi successi consapevole dei sacrifici e del talento che lo hanno condotto fino a dove ore. In questo percorso, il ballerino napoletano non è stato solo: nelle foto del suo 35esimo compleanno, che si è tenuto ieri sera, si vedono i tanti colleghi, amici e familiari che lo hanno accompagnato condividendo la gioia per il suo successo. Durante la serata, c’è stato anche un momento molto commovente in cui il festeggiato non è riuscito a trattenere le lacrime.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva