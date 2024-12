Choc in tv, dopo Mariotto un’altra vip sparisce dallo studio: cosa è successo – Dopo quello che è successo a Ballando con le stelle, con il giudice Guillermo Mariotto che è scomparso improvvisamente dallo studio del programma Rai di Milly Carlucci, anche a Che Tempo Che Fa c’è stato un personaggio tv che è sparito dai radar senza dare alcuna spiegazione. (continua a leggere dopo le foto)

Che sia diventata una moda? O è semplicemente frutto della causalità? Lo scorso sabato il pubblico ha assistito all’uscita di scena di Guillermo Mariotto, che ex abrupto si è allontanato dalla giuria di Ballando con le stelle senza fare più ritorno, nemmeno per i saluti finali. La stessa cosa è successa al seguitissimo programma di Fabio Fazio Che tempo che fa. Il personaggio tv in questione è Valeria Marini, popolarissima showgirl e opinionista. Ma per quale motivo l’ex primadonna del Bagaglino ha lasciato il tavolo della trasmissione? Sui social si è scatenata una certa ironia, ma di spiegazioni ufficiali neanche l’ombra. (continua a leggere dopo le foto)

Nel corso della puntata di Che Tempo Che Fa del 1° dicembre abbiamo visto tra i protagonisti anche Valeria Marini. La soubrette, dopo essersi esibita nella lettura dell’Infinito di Leopardi, è completamente scomparsa dai radar. La questione ha fatto subito scatenare l’ironia del web, tra un “Pare che Leopardi sia risorto e morto di nuovo dopo questo momento” e un “Interpretazione da pelle d’oca (?)”. C’è chi ha commentato la sua scomparsa con un “Valeria Marini è sparita dallo studio. Forse è andata a raggiungere Guillermo Mariotto…”. Un chiaro riferimento quest’ultimo a quanto successo a Ballando con le stelle. Anche se tutt’ora i motivi dell’improvvisa uscita del giudice non sono chiari. Si è parlato di “forte stress”, ma non solo. Recentemente è intervenuta anche Selvaggia Lucarelli e prima ancora di lei, il noto giornalista Roberto Alessi, direttore di “Novella 2000”.

