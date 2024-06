Chico Forti, pseudonimo di Enrico Forti, è un ex velista e produttore televisivo italiano. Nel 1998 Forti fu tratto in arresto a Miami, Stati Uniti, con l’accusa di omicidio nel corso di altro crimine, venendo rinviato a processo. L’accusa a Forti era di aver ucciso una persona che si stava accorgendo di una truffa che Forti avrebbe messo in atto per acquisire un hotel a un prezzo molto inferiore del vero valore di mercato. Nel 2000 è stato condannato per omicidio negli Stati Uniti. Il 1º marzo 2024 la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, durante la missione in USA, ha annunciato l’accordo di trasferimento di Chico Forti in Italia. Forti è arrivato in Italia, all’aeroporto di Pratica di Mare, il 18 maggio 2024; dopo un passaggio a Rebibbia, è stato trasferito nel carcere Montorio di Verona. (Continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: “Un atto di umanità”, Chico Forti, la concessione del giudice: cosa succede oggi

Leggi anche: Chico Forti, l’annuncio da brividi al Tg1 dopo il rientro in Italia

Leggi anche: Chico Forti, cosa potrebbe ottenere una volta rientrato in Italia

Leggi anche: Giallo in Italia, cadavere trovato sul lungomare

Chico Forti arriva in carcere e accade l’impensabile con Schettino

Dopo aver scontato quasi un quarto di secolo in un carcere USA, Chico Forti è stato trasferito in Italia dove è stato accolto “come un re”. Sia nel penitenziario di Verona che in quello di Rebibbia, ha raccontato il 65enne triestino al programma Cinque Minuti (video) ideato e condotto da Bruno Vespa, andato in onda su Rai 1 ieri sera 31 Maggio 2024. Forti ha dichiarato: “Il primo marzo ho ricevuto una chiamata che ha scombussolato il mio penitenziario, perché mi hanno detto ‘Forti hai una chiamata dalla Casa Bianca’. La prima persona che mi parlò fu l’ambasciatrice italiana a Washington, mi disse ‘sono qui con il presidente Biden e il primo ministro, il primo ministro vorrebbe parlarti’, e mi è stato dato l’annuncio da Giorgia Meloni. L’ho ringraziata indipendentemente da quale fosse il risultato, e lì lei mi ha dato la notizia, ‘siamo finalmente riusciti a convincerlo, torni a casa’”.

“Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva”