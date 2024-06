Chiara Ferragni fa una telefonata contro Fedez ma la sentono: “Cosa ha detto”

Durante la puntata di ieri, martedì 4 giugno 2024, di Pomeriggio Cinque, Myrta Merlino ha parlato con i suoi ospiti del rapporto tra Chiara Ferragni e Fedez. L’ultima notizia è che i due avrebbero entrambi trascorso il weekend a Forte dei Marmi. Myrta Merlino ha dichiarato poi in esclusiva, che l’influencer è stata beccata mentre si lamentava dell’ex marito, durante una telefonata. Cosa avrebbe detto su Fedez? (Continua dopo le foto)

Chiara Ferragni e Fedez, la speranza di rivederli insieme

Mentre Fedez è stato visto in compagnia di possibili nuovi flirt, per quanto riguarda Chiara Ferragni sebbene si senta qualche gossip qua e là, pare non sia pronta ad una nuova relazione. L’ospite di Pomeriggio Cinque ha sottolineato che gli italiani, a suo parere, in realtà vorrebbero rivedere i due insieme. “Posso dire che – facendo la giornalista – mi dicono cose e mi hanno detto che lei non ha nuovi amori. Ha un grande amico che l’aiuta ed era con lei a Forte dei Marmi. La gente li vuole rivedere insieme. Diciamo che c’è la sindrome di Al Bano e Romina”, ha spiegato. Intanto però, sembra che tra i due non tiri una buona aria e la telefonata di cui ha parlato Myrta Merlino ne è la conferma. (Continua dopo le foto)

La telefonata di Chiara Ferragni contro Fedez

Lo scorso weekend, i due si trovavano entrambi a Forte dei Marmi, per un fine settimana lontano dalla città. I due, sebbene alcuni lo sperassero, non erano insieme. Anzi, proprio la presenza del rapper avrebbe infastidito non poco l’imprenditrice. Chiara Ferragni, secondo quanto rivelato da Myrta Merlino, si sarebbe lamentato della presenza di Fedez a Forte dei Marmi, durante una telefonata. Perché all’influencer ha dato tanto fastidio che lui fosse lì?

