Anita Olivieri, l’ex Edoardo beccato con la famosa del “GF”: cosa succede

Ha fatto molto discutere, all’interno della casa del Grande Fratello, la misteriosa relazione tra Anita Olivieri e Edoardo Sanson. Lei per tutto il percorso ha chiarito di avere la mente impegnata e di non cercare nulla. Ad un mese circa dalla fine del programma, arriva Alessio Falsone. Per entrambi è un colpo di fulmine e i due continuano a frequentarsi anche dopo la fine del reality. Nelle scorse settimane gli ex protagonisti del GF hanno annunciato la fine della loro frequentazione. I due avevano spiegato di essere troppo diversi e di aver per questo scelto di porre fine alla relazione ma di essere comunque rimasti in buoni rapporti. In molti hanno pensato che per Anita ci sarebbe potuto essere un ritorno di fiamma tra lei e il suo ex Edoardo, ma le cose non stanno proprio così.

Ritorno di fiamma per Anita ed Edoardo

Dopo l’annuncio di Anita Olivieri e Alessio Falsone in cui dichiarano di essersi lasciati di comune accordo, qualche giorno dopo è uscito il rumor che vedeva la gieffina ritornare fra le braccia dell’ex, Edoardo Sanson, che aveva lasciato la settimana dopo San Valentino, proprio per Alessio. A lanciare il gossip è stata Deianira Marzano rispondendo a una follower: “Anita è a Torino dove vive il suo ex ragazzo, è stata avvistata in un bar. So che si sono risentiti, me l’ha detto una persona molto vicina. Non dico che sia a Torino per lui o che si siano rivisti, so per certo che si sono risentiti“. Il contatto che avrebbero avuto Anita ed Edoardo non sarebbe stato però di natura amorosa.

