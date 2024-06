Luzzi e Garibaldi, lei beccata a un pranzo galante: ecco con chi

Tra le coppie nate all’interno del Grande Fratello c’è sicuramente qualla composta da Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. I due, però, già da dentro la casa più spiata d’Italia, avevo accusato delle incomprensioni e ora, una volta lontano dai riflettori, sembrano aver deciso di porre fine al flirt. La nota attrice, infatti, è stata paparazzata durante una cena elegante con un uomo che non era Giuseppe e questo dettaglio ha fatto pensare alla fine della loro relazione. (Continua a leggere dopo le foto)

Luzzi e Garibaldi, lei beccata a un pranzo con un altro: chi è

La storia d’amore nata quasi per gioco all’interno del Grande Fratello tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi sembra essere giunta definitivamente al copolinea. La Luzzi e Giorgio Restelli, ex direttore artistico Mediaset ed ex di Roberta Capua, sono stata sorpresi mentre pranzavano insieme in un ristorante, sorridenti e rilassati. A dare lo scoop, parlando anche di ‘nuova coppia’, è stato il sito RealGossip, dove sono state pubblicate alcune foto: tavolo per due, sorrisi ammiccanti e conversazione chiaramente piacevole, e poi un’uscita dal locale insieme, salvo allontanarsi alla vista del paparazzo. Che l’incontro sia per motivi professionali o romantici non è dato sapere, ma tutto è possibile. L’unica cosa c’erta era la totale assenza di Garibaldi.

