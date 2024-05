Home | Garibaldi, fa una proposta per Beatrice Luzzi: fan in estasi

Galetto fu il Grande Fratello e chi lo condusse, una frase che calza a pennello con quanto è avvenuto all’interno della casa più spiata d’Italia durante l’edizione 2023. Tantissime le coppie che si sono formate durante il GF di Alfonso Signorini, alcune ancora durane altre invece sono già arrivate al capolinea. Un discorso a parte, invece, lo meritano Giuseppe Garibarli e Beatrice Luzzi. Prima amanti, poi nemici e infine amici. Vediamo come stanno le cose tra i due a mesi di distanza dalla fine del Grande Fratello. (Continua a leggere dopo le foto)

All’interno della casa del Grande Fratello 2023 Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi hanno avuto una “relazione”, che poi è finita malissimo. Nelle ultime settimane del reality il bidello ha cercato di riavvicinarsi alla vincitrice morale del GF, facendole anche una proposta: “Vediamoci fuori e vediamo se riusciremo a recuperare“. Beatrice però è sembrata convinta della decisione presa in precedenza, tanto che anche a Silvia Toffanin a Verissimo ha detto: “Sono affezionata a Giuseppe, ma non potrà esserci quello che c’era prima“. In realtà i due ex gieffini nell’ultimo mese, come riportato da Biccy, si sono fatti vedere spesso insieme e pare che lei abbia aperto uno spiraglio. Giuseppe dal canto suo sembra intenzionato seriamente a riconquistare la Luzzi, tanto che le ha scritto una lunga lettera che poi è stata pubblicata sul nuovo numero di DiPiù, facendole una proposta decisamente particolare che ha mandato i fan in estasi.

