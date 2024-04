Dopo il Grande Fratello, Anita ha chiuso il suo rapporto di amicizia con Giuseppe Garibaldi. Lo ha fatto sapere lei stessa con un messaggio sui social, nel quale spiega il motivo della rottura con l’ex coinquilino. Anita, in particolare, è rimasta molto delusa dal comportamento del gieffino sia nel programma che fuori. (Continua dopo le foto)

Anita su Beatrice Luzzi

L’acerrima nemica di Anita nella casa del Grande Fratello era Beatrice Luzzi. Una volta fuori però, l’astio nei confronti dell’attrice si è ridimensionato. “Penso che fuori dalla Casa sia tutto più “fattibile”. Tornare alla libertà calma gli animi perché si è liberi di scegliere quando e quanto tempo passare con le persone. Il gioco e la vita vera sono due cose molto diverse. Alla fine siamo state due figure forti del programma, nel bene e nel male ci siamo sempre messe in gioco e questo ha portato ad essere più esposte. Di conseguenza le più amate e odiate contemporaneamente”, aveva rivelato la giovane concorrente. La delusione più grande per Anita all’interno del programma è stata l’amicizia con Giuseppe. (Continua dopo le foto)

Giuseppe Garibaldi, cos’ha detto su Anita dopo il “Grande Fratello”

Poco fa, Giuseppe Garibaldi ha fatto le sue scuse pubbliche a Beatrice Luzzi e ha anche parlato del suo rapporto con Anita. “Con Beatrice stiamo cercando di smaltire tutto ciò che è successo tra di noi. Il mio tutelare un rapporto di amicizia con Anita è stata una sconfitta – ha ammesso -. lo ho sbagliato nei confronti di Beatrice, ho sbagliato a non proteggerla, tutelarla e difenderla. I miei sentimenti nei suoi confronti ci sono sempre stati, ma molte volte la gelosia ha reagito in mal modo. Niente è per dinamica, per hype o per follower, io non lavoro coi social. Qui si tratta di vita privata e sentimenti“. Insomma Giuseppe, col senno di poi, ha confidato che avrebbe dovuto stare più dalla parte di Beatrice piuttosto che da quella di Anita. La ragazza ha subito risposto alle parole di Giuseppe.

