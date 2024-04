Isola, Luxuria rompe il silenzio su Benigno e ci va giù pesante

Nella puntata di ieri de L’Isola de Famosi Vladimir Luxuria rompe il silenzio sulla squalifica di Francesco Benigno. In diretta, la conduttrice ha letto un comunicato in cui spiega che la squalifica del naufrago è legata ad alcuni comportamenti ritenuti della produzione, “lesivi del regolamento“, il quale ogni naufrago firma prima di partire per l’Honduras.

Leggi anche: “Isola dei famosi”, Francesco Benigno fa una rivelazione choc dopo la squalifica

Leggi anche: “Isola dei Famosi”, Benigno squalificato: nuovi retroscena

Luxuria rompe il silenzio su Benigno

Nella tanto attesa puntata di ieri, che avrebbe finalmente chiarito ogni dubbio sulla squalifica di Benigno, Luxuria non mostra le immagini della lite con Artur Dainese, che però non viene mai nominato. Questa sarebbe stata la causa dell’uscita dell’attore dal gioco. Una decisione che non è piaciuta ne al pubblico ne al concorrente per poter fare chiarezza. (continua dopo la foto)

Leggi anche: “L’Isola dei Famosi”, Benigno ha violato il regolamento? Cos’è successo davvero

Il comunicato

La puntata di ieri sera de L’Isola si prospettava intensa e occhi e orecchi non aspettavano che saperne di più sulla squalifica di Benigno. Leggendo un comunicato Luxuria ha annunciato: “Il motivo dell’eliminazione di Francesco Benigno è legato ad alcuni suoi comportamenti ritenuti dalla produzione lesivi dal regolamento, un episodio in particolare ha reso necessario il suo allontanamento. Abbiamo deciso di non mostrare le immagini per non dare visibilità ad episodi di condotta non tollerabile.”

Luxuria ha voluto aggiungere un suo commento personale sull’accaduto:“Io questa scena l’ho vista, sull’isola si litiga ma non si può trascendere e il fatto che non mostriamo queste scene è un segnale di rispetto per noi da casa, ma anche Francesco dovrebbe ringraziarci… chiudiamola qua“. Benigno sperava invece, di poter replicare in diretta e che la produzione mostrasse quanto accaduto, dal momento che sostiene di non aver mai alzato le mani con nessuno. (scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva)