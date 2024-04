Un gruppo di concorrenti appartenenti al mondo dello spettacolo deve riuscire a sopravvivere in un’isola deserta senza nessuna comodità. Obiettivo comune: sopravvivere e non essere eliminati dal gioco. Sono queste le caratteristiche alla base dell’Isola dei Famosi, il reality di sopravvivenza di Canale 5 presentato da Vladimir Luxuria. In questi giorni uno dei naufraghi, Francesco Benigno, è stato squalificato e ora sono venuti fuori nuovi retroscena su questa intrigante vicenda. (Continua a leggere dopo le foto)

“Isola dei Famosi”, Benigno squalificato: nuovi retroscena

Monta il caso Francesco Benigno, il concorrente palermitano dell’Isola dei Famosi 2024 che è stato squalificato dal programma che andrà in onda stasera dalle 21.30 circa su Canale 5. “A seguito di comportamenti non consoni e vietati dal regolamento”, ha annunciato la produzione del reality in una nota. Poi Banijay Italia ha ribadito che “l’esclusione di Francesco Benigno da “L’Isola dei Famosi” è avvenuta a seguito di comportamenti non consoni e vietati dal regolamento del programma, regole da lui stesso accettate e sottoscritte. Le dichiarazioni diffuse da Benigno attraverso i propri canali social nella giornata di ieri sono da considerarsi offensive e lesive, oltre che prive di ogni fondamento. Banijay Italia sostiene la professionalità di tutto lo staff che quotidianamente si adopera per far sì che il programma trasmetta ai telespettatori quei valori di lealtà, correttezza e rispetto che caratterizzano l’azienda, il gioco e la gara. Uno staff che vede coinvolti autori, operatori e personale medico la cui imparzialità e correttezza non può essere, in alcun modo, messa in discussione”. Secondo l’attore le cose sono andate molto diversamente. Adesso, intervistato da Fanpage, ha aggiunto nuovi particolari. A quanto pare il concorrente sembra essere disposto a sporre querela. Vediamo nel dettaglio tutti i nuovi retroscena su questo intrigato caso.

