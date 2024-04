La nuova edizione dell’Isola dei Famosi sembra fare decisamente fatica a decollare. Gli ascolti sono molto bassi e questa cosa sta facendo pensare all’ipotesi di una chiusura anticipata. In attesa che lo show catturi i fan, Vladimir Luxuria prosegue con il programma e le sue dinamiche. All’Isola dei Famosi 2024 la prima ad andarsene tramite televoto è stata Luce Caponegro. Ma ora si è scoperto che un altro concorrente potrebbe rischiare l’eliminazione, soprattutto dopo gli ultimi sondaggi. (Continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: “L’Isola dei Famosi”, le accuse di Pietro a Vladimir Luxuria e alla produzione

Leggi anche: “L’Isola dei Famosi””, scoppia la lite tra i naufraghi: cos’è successo

Leggi anche: “Isola dei famosi”, paura per la concorrente che si fa male: intervengono i medici

Leggi anche: “L’Isola dei Famosi”, un ritiro e due concorrenti in isolamento per Covid

“Isola dei Famosi”, un altro concorrente verso l’eliminazione

Nella terza puntata dell’Isola dei Famosi la prima eliminata di questa edizione è Luce Caponegro (Selen), che torna in Italia. L’arrivo di Francesco Benigno a Playa Espinada ha rotto l’armonia del gruppo. Intanto Alvina, Pietro, Marina e Khady sono i quattro immuni. Samuel Peron è il nuovo leader della settimana. In nomination sono finiti Daniele, Artur, Peppe, Francesco e Joe, nominato dal leader Samuel. Ora tra questi cinque naufraghi uno in particolare rischierebbe l’eliminazione stando al risultato degli ultimi sondaggi.

“Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva”