Isola dei famosi, Francesco Benigno fa una scioccante rivelazione dopo la squalifica – Francesco Benigno, il naufrago squalificato dall’Isola dei Famosi 2024, ha rilasciato una lunga intervista a «Fanpage», in cui ha smentito quanto dichiarato da Mediaset, che ha parlato di comportamenti non consoni e vietati dal regolamento. (continua a leggere dopo le foto)

"Isola dei famosi", Francesco Benigno fa una rivelazione choc dopo la squalifica

«Fanpage» ha parlato al telefono con Francesco Benigno per fare chiarezza sulla squalifica all’«Isola dei famosi». «Un autore mi voleva fuori, ha approfittato di questa stupidaggine per farmi uscire. Non ho violato il regolamento», ha raccontato il naufrago. E sulle minacce: «Volevano costringermi a dichiarare il falso in cambio di soldi. Io non mi muovo da qua finché non posso replicare». Benigno ha fatto un duro attacco: «Prima Mediaset ha annunciato che mi sono ritirato, ma non è andata così, è falso. Dopo il video pubblicato sui miei social, di punto in bianco, il programma ha cambiato versione dicendo che sono stato mandato via per comportamenti irregolari, che però non hanno mostrato al pubblico. C’è stata una discussione tra me e Artur Dainese». (continua a leggere dopo le foto)

"Isola dei famosi", Francesco Benigno squalificato: arriva rivelazione choc

Il motivo della lite? L’ha spiegato Benigno: «In puntata l’ho nominato e probabilmente c’è rimasto male. Al televoto c’ero anche io e, quando gli ho ricordato che sarebbe stata dura per lui superarlo visto gli avversari, ha cominciato a fare lo spavaldo. Mi ha detto ‘uscirai sicuramente tu’ con un viso e un tono un po’ provocatorio. Da quello è nato un botta e risposta verbale. Artur a un certo punto ha messo una mano davanti al suo volto, come se volesse mancarmi di rispetto. Io ho cercato ripetutamente di spostargliela e alla fine si è creato un momento di tensione. Lo scontro verbale stava sfociando in uno fisico da parte sua. Quando l’ho visito avvicinarsi ho raccolto un legnetto e l’ho alzato, ma senza usarlo. Lui non mi ha colpito e allora io ho ributtato il pezzo di legno per terra. Poi mi sono allontanato, mentre lui iniziava a dire frasi minacciose». Mediaset però ha parlato di comportamenti violenti da parte di Francesco Benigno, accusa che lui respinge totalmente.

