“Si ci sposiamo”: l’annuncio della famosa coppia in diretta da Antonella Clerici

Antonella Clerici è stata sorpresa da un’annuncio speciale durante la puntata di oggi della sua trasmissione “È sempre Mezzogiorno”. Un volto noto della televisione italiana ha deciso di convolare a nozze. (Continua a leggere dopo la foto…)

L’annuncio in diretta

Giovedì 18 Aprile 2024, una famosissima coppia della televisione italiana ha annunciato il suo matrimonio in diretta davanti ad una Antonella Clerici emozionata. La conduttrice era in onda per un nuovo appuntamento con la trasmissione “È sempre Mezzogiorno” quando i suoi due ospiti hanno dato la lieta notizia al pubblico della trasmissione. La decisione arriverebbe a dopo tantissimi anni di relazione che sembra aver funzionato sempre a gonfie vele. «Una bellissima storia d’amore – ha raccontato lei- e lui è una persona che è veramente speciale, si è sempre occupato di me proprio in toto, non mi ha mai fatto mancare nulla, è veramente una persona molto accudente». (Continua a leggere dopo la foto…)

Antonella Clerici commenta la notizia

Come l’ospite ha raccontato ad Antonella Clerici, la coppia si è conosciuta nel 2004 e dopo venti anni di relazione ha finalmente deciso di compiere il grande passo. Il motivo della lunga attesa prima di convolare a nozze è dovuta ad una iniziale indecisione di lui; a questo riguardo anche la conduttrice Antonella Clerici si è sentita di commentare: «Lui lo conosco da prima di te, cioè lei è veramente più bella di te. Insomma, meno male che ti sei deciso perché sennò eh, – ha detto ironicamente per poi rimediare – è sempre stata una bella storia d’amore».