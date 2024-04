Tra le coppie nate all’interno della casa del Grande Fratello c’è sicuramente qualla composta da Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi. I due hanno fatto sognare il pubblico di Canale 5 per poi lasciarsi mentre erano ancora in gioco. Nonostante tutto, i due sono rimasti in ottimi rapporti e in queste ore delle storie Instagram di Garibaldi hanno riacceso la speranza nei fan che li vorrebbero vedere ancora insieme. (Continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Giuseppe Garibaldi, la bellissima notizia dopo il “Grande Fratello”

Leggi anche: “Grande Fratello”, scoperta choc su Giuseppe Garibaldi dopo il malore

Leggi anche: “Grande Fratello”, Giuseppe Garibaldi inizia a sanguinare davanti a Beatrice: attimi di panico nella casa

Leggi anche: “GF”, Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi beccati così: lo scoop di Letizia Petris

Giuseppe Garibaldi, il gesto romantico per Beatrice Luzzi sorprende tutti

L’ex protagonista del Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi, che nella casa ha stretto una relazione con Beatrice Luzzi, ha pubblicato una storia Instagram che ha fatto sognare i fan della coppia. Giuseppe ha condiviso due scatti di lui e della Luzzi nella casa, con la data del 16 Marzo 2024. La relazione tra gli ex gieffini è stata sempre molto altalenante, tant’è che nell’ultimo periodo c’era stato un allontanamento importante tra i due, ma verso la fine del programma hanno ripreso a parlarsi ed a cercare di chiarirsi. Inoltre, Beatrice ha rivelato in una recente intervista di sentirsi a volte con Giuseppe, per cercare di fargli capire i comportamenti sbagliati che ha avuto nei suoi confronti. Anche Giuseppe ha spiegato in una diretta che lui e Beatrice si stavano sentendo.Questa storia Instagram di Garibaldi ha fatto sognare di nuovo i fan della coppia, i Beabaldi, che la hanno vista come un riavvicinamento tra i due.

“Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva”