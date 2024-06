Home | “L’Isola dei Famosi”, come sta Matilde Brandi al suo rientro in Italia

Durante la semifinale de L’Isola dei Famosi, in onda la scorsa domenica, 2 giugno 2024, su Canale 5, Matilde Brandi è stata eliminata. L’ex naufraga è quindi tornata in Italia, fortunatamente non da sola. A tenerle compagnia ci ha pensato l’amica Manila Nazzaro, che dopo essersi unita in matrimonio con Stefano Oradei era volata in Honduras per fare una sorpresa. Proprio Manila ha raccontato come sta Matilde Brandi dopo l’avventura a L’Isola dei Famosi. (Continua dopo le foto)

“L’Isola dei Famosi”, Matilde Brandi torna in Italia: come sta

Manila Nazzaro ha deciso di girare un video dei viaggio di ritorno verso l’Italia e di pubblicarlo sui social. La showgirl era in compagnia di Matilde Brandi: Manila ha fatto vedere a tutti in che condizioni sta rientrando dopo la dura esperienza in Honduras. Stare due mesi interi in un’isola a competere, fare sfide sotto il sole con poco cibo a disposizione non è cosa facile e Matilde Brandi ne è la prova. Cosa ha fatto appena rientrata in Italia? (Continua dopo le foto)

La prima cosa che ha fatto Matilde Brandi al suo rientro in Italia

Quando si vive lontani da casa spesso ci si rende conto di quanto siano preziose certe piccole cose. Nel caso di Matilde Brandi, il bere un cappuccino è stato un grande sollievo. “Il mio primo cappuccino dopo 60 giorni. Buonissimo”, ha detto all’amica che l’ha ripresa col cellulare. Matilde, come dimostra l’ultimo post pubblicato sui social, porterà comunque con sé un bel ricordo dell’esperienza. “Questa non è la fine di un viaggio, è l’inizio di uno nuovo”, ha scritto. Tuttavia ora non pare essere in ottima forma.

