Chiara Ferragni, il dettaglio sull’albero di Natale non sfugge: tutti a bocca aperta – Chiara Ferragni si sta preparando al Natale. L’influencer su Instagram ha pubblicato scatti che la ritraggono in casa con l’albero di Natale, il primo da quando il matrimonio con Fedez è finito. Su Tiktok i followers più attenti hanno notato un particolare di non poco conto: compare un addobbo che ritrae la famiglia Ferragnez al completo, anche con il rapper. “Per i bimbi questo e altro”, ha commentato la Ferragni a chi le chiedeva come mai avesse preso questa decisione.

Articolo in aggiornamento