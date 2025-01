“Altro che moglie perfetta”. Ferragni, bomba di Corona: con chi avrebbe tradito Fedez – Non avrebbe tradito soltanto Fedez. Anche Chiara Ferragni sembra aver avuto una vita parallela. A sostenere tutto questo è Fabrizio Corona, che su Instagram ha pubblicato diverse storie in cui rivela alcuni particolari sulla sfera privata dell’influencer, rinviata a giudizio il 29 gennaio per truffa aggravata nella vicenda del Pandoro e dell’uovo di Pasqua. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: “Grande Fratello”, Amanda crolla in lacrime: c’entra Luca

Leggi anche: Chi è davvero Angelica, la ragazza che Fedez avrebbe amato durante il matrimonio con Chiara (VIDEO)

Chiara Ferragni, bomba di Corona: “Altro che moglie perfetta”, con chi avrebbe tradito Fedez

Botta e risposta tra Fabrizio Corona e Chiara Ferragni. In alcune storie Instagram, l’influencer sosteneva che Fedez avesse deciso “insieme al suo amico” di rendere pubblica la relazione tra il rapper milanese e l’amante Angelica Montini. Una storia che sarebbe durata per tutto il loro matrimonio. L’ex re dei paparazzi ha voluto ribattere sui social con ulteriori dettagli sui Ferragnez. Corona ha parlato di alcuni presunti tradimenti di Chiara. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: “Grande Fratello”, Luca Calvani rompe il silenzio dopo l’eliminazione (VIDEO)

Leggi anche: “Grande Fratello”, lo sfogo di Helena durante l’ultima puntata (VIDEO)

Chiara Ferragni, Corona parla di tradimenti: l’influencer avrebbe tradito Fedez, ecco con chi

“Sei stata zitta in tutti questi anni non perché volevi voltare pagina e per non rimuginare sul dolore, non perché hai due figli che sentiranno tutto”, ha spiegato Fabrizio Corona attaccando Chiara Ferragni. L’ex re dei paparazzi è dell’avviso che anche l’influencer abbia costantemente tradito il marito Fedez durante il loro matrimonio. Tra i suoi ‘amanti’, a detta di Corona, ci sarebbe Achille Lauro. E sarebbe stata la stessa imprenditrice a raccontare ogni cosa al rapper.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva