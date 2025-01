“Grande fratello”, Amanda crolla in lacrime: c’entra Luca

Dopo la puntata del “Grande Fratello“ trasmessa ieri sera su Canale 5, Amanda Lecciso ha avuto una forte crisi emotiva. La reazione, che ha preoccupato molto i coinquilini, ha avuto a che fare con Luca Calvani. Amanda e Luca avevano un forte legame all’interno della Casa, e dopo gli eventi della puntata la 36enne è rimasta piuttosto sconvolta sfogandosi in maniera incontrollata. Vedendola stare così male, alcuni dei concorrenti sono intervenuti per cercare di consolarla. A quel punto la gieffina si è lasciata andare ad alcune parole forti sul percorso di Luca nella Casa e sul loro rapporto.(Continua a leggere dopo la foto…)

Luca Calvani eliminato, il colpo di scena dell’ultima puntata

Il colpo di scena più inaspettato della puntata di ieri ha riguardato l’eliminazione di Luca Calvani, che è risultato il meno votato tra gli altri concorrenti in nomination: Shaila Gatta, Iago Garcia, Amanda Lecciso, Lorenzo Spolverato e Stefania Orlando. Calvani è sempre apparso uno dei protagonisti più amati di questa edizione del reality, e la sua uscita dalla Casa ha sorpreso molti, non solo i fan del programma, ma anche i suoi compagni di gioco. Tra questi, in particolare, Amanda Lecciso non ha retto bene il colpo. La gieffina è apparsa da subito abbattuta dalla notizia, poi, una volta rientrata nella Casa si è completamente lasciata andare. (Continua a leggere dopo la foto…)

“Grande fratello”, Amanda Lecciso scoppia in lacrime

Amanda Lecciso ha vissuto un momento di forte crisi dopo l’uscita di Luca Calvani, scoppiando in lacrime davanti ai coinquilini. A quel punto Helena, Alfonso e Javier l’hanno circondata dandole supporto con baci e abbracci. La modella brasiliana l’ha anche seguita dai camerini per asciugarsi le lacrime e ricomporsi ed è qui che Amanda ha dato libero sfogo ai suoi pensieri confessando quello che prova nei confronti di Luca.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva