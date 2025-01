“Grande Fratello”, Luca Calvani rompe il silenzio dopo l’eliminazione (VIDEO)

Nella puntata di ieri, lunedì 27 gennaio 2025, del Grande Fratello, è stato eliminato Luca Calvani. Il concorrente è stato un grande protagonista di questa edizione del reality di Canale 5 e la sua eliminazione ha generato diverse reazioni. Durante l’ultima puntata ha avuto modo di parlare al telefono con la figlia, ma anche di fare pace con Jessica Morlacchi. I due si sono ritrovati e hanno dato vita ad una scena molto commovente durante la diretta. Cosa ha detto Luca Calvani dopo l’eliminazione dal Grande Fratello? (Continua dopo le foto)

L’addio di Luca ai suoi compagni d’avventura

Poco prima della sua eliminazione, sia lui che Shaila hanno fatto un discorso ai loro inquilini. Quello di Luca è stato molto toccante. “Avevo tanti dubbi sull’entrare, mi sono dovuto fare convincere un po’. Ero terrorizzato, pensavo fosse la fossa dei leoni e invece era molto molto di più. Conoscervi, spronarvi, mettere in discussione me stesso tutti i giorni con voi è stata un’esperienza incredibile – ha detto ai suoi compagni d’avventura -. Ho vissuto tutto profondamente e tutti voi mi avete insegnato qualcosa, qualcuno un po’ di più, qualcuno un po’ di meno. Al di là di come andranno le cose, spero che vi rimanga un buon ricordo di me perché ci ho messo il cuore e un po’ ve lo lascio, quindi grazie”, le sue parole. Poi, subito dopo che ha varcato la porta rossa ha dichiarato: “Accetto il verdetto del pubblico con serenità. Questa esperienza mi ha arricchito e mi ha permesso di conoscere lati di me stesso che ignoravo. Auguro il meglio ai miei compagni d’avventura”. (Continua dopo le foto)

Luca Calvani, cosa ha detto in studio

L’attore toscano è stato accolto in studio con una grande applauso e con l’abbraccio sincero di Alfonso Signorini, Beatrice e Cesara. “Va bene così, è il momento giusto. Io avevo già fatto un reality e credo ci sia un arco dove uno si spende e certe cose mi sembrava di averle già dette, già fatte, già reiterate. Avevo finito le ricette”, ha detto il concorrente. Luca Calvani ha regalato grandi emozioni al pubblico durante l’ultima puntata. Infatti, oltre alla commovente telefonata con la figlia, è arrivato anche per lui il momento di fare pace con Jessica.

