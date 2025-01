Per Helena Prestes, la puntata di ieri, lunedì 27 gennaio 2025, del Grande Fratello, è stata carica di tensione. La concorrente ha dovuto affrontare Zeudi e Javier, che si sono avvicinati negli ultimi giorni. Non solo. Helena, parlando con Javier, ha dato vita ad uno sfogo contro Zeudi. Cos’ha detto? (Continua dopo le foto)

“Grande Fratello”, cos’è il biglietto di ritorno

Durante la puntata di giovedì 23 gennaio, Alfonso Signorini ha presentato al pubblico la possibilità di selezionare i quattro concorrenti preferiti tra quelli ancora nella Casa. Questi avrebbero ottenuto un bonus speciale, una sorta di “assicurazione” che permetterà loro di rientrare in gioco nel caso in cui vengano eliminati in futuro: il biglietto di ritorno. “Il pubblico è chiamato a fare una scelta definitiva anche su voi che siete rimasti nella Casa del Grande Fratello. Sto per aprire un televoto flash che vedrà coinvolti tutti voi. Nessuno escluso. I 4 più votati, chiedendo chi è il preferito, guadagneranno come gli ex, una seconda vita. Cioè la possibilità di tornare in gioco quando saranno eliminati”, ha spiegato il conduttore. Il pubblico ha scelto 4 nomi. Nessuno tra i concorrenti però sa chi ha il biglietto di ritorno. (Continua dopo le foto)

Chi ha il biglietto di ritorno, le percentuali

I concorrenti più votati sono stati Zeudi, Javier, Lorenzo e Shaila. Le percentuali sono:

Zeudi Di Palma 27,56%,

Javier Martinez: 14,52%,

Lorenzo Spolverato: 13,42%,

Shaila Gatta: 9,69%.

Un dato molto importante che indica che i preferiti della casa sono coloro che stanno instaurando relazioni e creano più dinamiche. Helena quindi, non sapendo chi aveva vinto il biglietto, ha fatto alcune ipotesi.

