Chi è davvero Angelica, la ragazza che Fedez avrebbe amato durante il matrimonio con Chiara (VIDEO)

Fabrizio Corona ha svelato delle scottanti verità sulla vita sentimentale di Fedez nell’ultima puntata di Falsissimo, il suo format YouTube che nel giro di meno di 24 ore ha fatto il boom di visualizzazioni. L’ex re dei paparazzi ha spiegato chi è Angelica, il presunto vero amore di Fedez. A supporto delle sue parole, Corona ha riportato una conversazione telefonica a tre tra lui e i due protagonisti della vicenda. Come sono intrecciate veramente le vite di Fedez e Angelica Montini? (Continua dopo le foto)

Chi è Angelica Montini

Angelica Montini è una giovane imprenditrice milanese e proprietaria di un brand di moda. La ragazza è cresciuta in una famiglia benestante e ha sempre mantenuto un basso profilo. Per anni ha frequentato un rampollo di una famiglia leader nel settore dei biscotti. Secondo Corona, la relazione tra i due sarebbe iniziata prima ancora dell’incontro tra Fedez e Chiara Ferragni. Angelica però non avrebbe mai ritenuto Fedez “alla sua altezza”, facendo parte dei “circolini” della Milano radical chic. Secondo quanto raccontato da Fabrizio Corona, l’amore di Fedez per Angelica non sarebbe mai sparito. (Continua dopo le foto)

Il tentato suicidio di Fedez a “Sarà Sanremo”, c’entra Angelica?

Secondo Corona, sì. Fedez, quel 18 dicembre 2024, sarebbe stato a pezzi a causa della fine della loro relazione. “Due giorni prima, Angelica gli aveva scritto: ‘Mi spiace, ma non provo più lo stesso’. Nonostante le avessi consigliato di non farlo, lei lo ha chiamato lo stesso poco prima che salisse sul palco. Sono rimasti al telefono per mezz’ora”, ha raccontato Corona. Subito dopo, Fedez gli avrebbe rivelato di aver ingerito una boccetta di Minias, un potente sedativo. “Mi ha mandato un messaggio da far leggere ai suoi figli, nel caso gli fosse successo qualcosa”, ha aggiunto Corona. Anche Carlo Conti era informato di ciò che stava succedendo. “Un altro al suo posto non si sarebbe comportato bene come lui”, ha detto Fabrizio Corona. Pare che Angelica fosse nella vita del rapper anche durante il matrimonio con Chiara Ferragni.

