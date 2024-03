Dal matrimonio con Francesco Totti, duranto quasi 20 anni, Ilary Blasi ha avuto tre figli: Cristian, nato il 6 Novembre 2005, Chanel nata il 13 Maggio 2007 e Isabel nata il 10 Marzo 2016. In queste ore non si fa altro che parlare di Chanel Totti, la quale, attraverso i social, ha informato i fan di un nuovo arrivo in famiglia. Le parole della secondogenita di Francesco e Ilary hanno lasciato tutti quanti senza parole. Ecco chi movimenterà da ora in poi la vita di Chanel. (Continua a leggere dopo la foto)

Leggi anche: Chanel Totti e la sua ‘Ugly-cake’, la torta non è piaciuta al web: ecco perché

Leggi anche: Noemi Bocchi e Francesco Totti, spunta il pancino sospetto di lei

Leggi anche: Totti e Blasi, è scontro sull’assegno di mantenimento per i figli: la cifra mostruosa

Leggi anche: Totti e Blasi, la triste rivelazione sui figli: l’accusa di lei è gravissima

Chanel Totti, la famiglia si allarga: il tenero annuncio sui social

Tra le influencer italiane più in voga del momento e maggiormente seguite sui socail c’è sicuramente Chanel Totti, la figlia sedicenne della conduttrice Ilary Blasi e dell’ex calciatore della Roma Francesco Totti. La figlia d’arte, attivissima sul suo profilo Instagram, continua a pubblicare foto che mostrano accessori di lusso, viaggi in giro per il mondo, l’amore per la sorellina Isabel, baci social con il suo fidanzato Cristian Babalus e non solo. Chanel Totti ha infatti condiviso con i suoi follower un video tenerissimo mentre si prende cura della “nuova arrivata in casa”. Il momento è stato arricchito da una canzone in sottofondo decisamente particolare, ovvero la filastrocca per bambini Nella vecchia fattoria. La presentazione uffiaciale della new entry in famiglia ha lasciato tutti quanti completamente a bocca aperta.

“Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva”