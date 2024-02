Totti e Blasi, la triste rivelazione sui figli: l’accusa di lei è gravissima

Gossip. Totti e Ilary Blasi, si torna a parlare della famosa ex coppia. L‘ex conduttrice dell'”Isola dei Famosi” ha rilasciato delle forti dichiarazioni nei confronti dell’ex marito. Scopriamo insieme cosa è successo e quali sono le parole della nota presentatrice di Canale Cinque. (Continua a leggere dopo la foto)

Totti e Ilary Blasi, la guerra sui tradimenti

La “guerra” tra Totti e Ilary Blasi sembra non avere fine. Il quotidiano “La Verità” ha raccontato alcuni retroscena venuti a galla dopo che i magistrati avrebbero concesso di sentire Cristiano Iovino, il personal trainer indicato da Totti come presunto amante della ex moglie. Ilary Blasi sembrerebbe pronta con una lista di nomi di donne con cui l’ex marito l’avrebbe tradita nel corso degli anni. Oltre al tema legato ai presunti tradimenti, l’ex coppia sembrerebbe essere in lotta anche per la questione legata all’assegno di mantenimento. La cifra sarà decisa dopo che si sarà scoperto verso chi tende la “colpa della separazione”. L’ex conduttrice dell'”Isola dei Famosi” ha rilasciato delle nuove dichiarazioni choc in merito all’ex marito. (Continua a leggere dopo la foto)

Le accuse sul mantenimento dei figli

Totti e Ilary Blasi sono ancora al centro dei gossip in merito alla loro separazione e ai presunti tradimenti che gli ex coniugi stanno attribuendo l’uno all’altra. Il quotidiano “La Verità” ha raccontato che i legali di Ilary Blasi si stanno muovendo con una “difesa assai puntuta”. Nel documento che è stato depositato al Tribunale di Roma, sarebbe emersa la passione di Totti per il gioco d’azzardo e alcuni conti bancari segreti. L’ex conduttrice dell'”Isola dei Famosi” ha attaccato l’ex marito accusandolo di avere speso cifre molto ingenti nel gioco d’azzardo. Gli avvocati Alessandro Simeone e Pompilia Rossi hanno tirato in ballo i bonifici effettuati da Totti dal 2020 al 2023 e destinati al Casinò di Montecarlo. “Ha sperperato denari che avrebbe dovuto destinare alla famiglia”. I difensori di Ilary Blasi avrebbero individuato nuovi pagamenti che porterebbero il conto di tre milioni e mezzo di euro. L’ex moglie di Totti avrebbe inoltre scoperto l’esistenza di nuovi conti bancari aperti dall’ex calciatore della Roma. Questi conti non sarebbero stati depositati da Totti nella documentazione al giudice. Tra questi, ce n’è uno Unicredito sul quale “emergono denari in entrata per per 1.382.619,10 euro di cui 854.000 imputabili a reddito lordo, nonché 740.860 spesi al gioco. Dallo stesso conto corrente, mai indicato prima, si sono poi “volatilizzati” verso banche statunitensi e di Singapore, 612.285 euro in data 21 giugno 2023″, si legge nella memoria difensiva riportata da “La Verità”. Secondo gli avvocati Simeone e Rossi, Totti avrebbe “Omesso il deposito di un conto corrente acceso presso Unicredit, di un conto corrente statunitense e, presumibilmente di un altro conto corrente in Singapore”. (Continua a leggere dopo la foto)

Le rivelazioni sul trattamento riservato alle due figlie Isabel e Chanel

Il caso Totti-Ilary Blasi non riguarderebbe solo i presunti tradimenti e questioni economiche. Nella memoria risulterebbe anche che l’ex calciatore della Roma “non permetterebbe a Isabel, nonostante l’impegno preso, di frequentare le lezioni di pattinaggio nei giovedì di sua competenza”. Inoltre, sembrerebbe che Totti abbia lasciato la figlia più volte da sola in casa o in hotel, per recarsi ad alcuni appuntamenti mondani. Ilary Blasi avrebbe accusato l’ex marito di non averla avvertita sugli spostamenti dei suoi figli durante il viaggio a New York avvenuto durante il week end dell’Immacolata. Sempre nello stesso viaggio, Totti “Non avrebbe portato con sé la figlia maggiore Chanel, senza neppure preoccuparsi della sua organizzazione per il fine settimana”.