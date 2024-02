Totti e Blasi, è scontro sull’assegno di mantenimento per i figli: la cifra mostruosa – Un’altro capitolo della saga Totti-Blasi. Dopo l’uscita del libro “Che Stupida”, arrivato a seguito della messa in onda su Netflix del documentario “Unica”, ambedue voluti fortemente dalla conduttrice, continua la guerra tra gli ex coniugi. E i toni si fanno sempre più accesi. Sotto la lente d’ingrandimento adesso finiscono i conti correnti di Francesco Totti e Ilary Blasi. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Ilary Blasi, addio a “L’Isola dei Famosi”: adesso parla lei

Leggi anche: Ilary Blasi rompe il silenzio sui suoi presunti amanti: fuori la verità

Totti e Blasi: è scontro sull’assegno di mantenimento per i figli

Prosegue lo scontro a distanza tra Francesco Totti e Ilary Blasi. La conduttrice recentemente ha accusato l’ex marito di aver sperperato 3 milioni e 324 mila euro in 3 anni al casinò di Montecarlo. Questo almeno è quanto emergerebbe dalle carte processuali della separazione, svelate dal quotidiano «La Verità» e rilanciate da alcuni siti come «Il Messaggero». Si legge: «Con profonda amarezza e molta preoccupazione, la signora Blasi ha appreso che il marito, il padre dei suoi figli, in media “brucia” al casinò importi pari a 6,5 volte quello che destina ai figli». Al centro del dibattito c’è anche l’assegno di mantenimento che Totti versa ai figli, senza contare le reciproche accuse di tradimento. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Selvaggia Lucarelli, attacco a Ilary Blasi: la verità dietro il libro

Leggi anche: Ilary Blasi finisce nei guai: Cristiano Iovino confessa tutto

Totti e Blasi, è scontro sull’assegno di mantenimento per i figli: le accuse di lei

L’attuale compagna di Totti, Noemi Bocchi, verrà sentita in tribunale. Ma i legali dell’ex capitano della Roma avrebbero controbattuto indicando altri presunti flirt di Ilary Blasi, oltre a Cristiano Iovino, che verrà ascoltato. Non ci sarebbe soltanto l’uomo del caffè tra i possibili amanti della conduttrice. L’assegno di mantenimento provvisorio che Totti versa per il mantenimento di Cristian, Chanel e Isabel al momento ammonta a 12.500 euro al mese, che è la metà della cifra che aveva chiesto la conduttrice. Secondo Ilary Blasi, Francesco Totti poi pagherebbe sempre in ritardo. (continua a leggere dopo le foto)

Cosa dicono gli avvocati dell’ex calciatore

E non è finita, lei gli rinfaccia uno stile di vita eccessivo. «Nel periodo dal settembre 2020 al settembre 2023 risulta che ha sperperato al gioco — mediante svariati bonifici, la maggior parte dei quali a favore del Casinò di Montecarlo — l’impressionante somma complessiva di 3 milioni 324 mila euro», il virgolettato riportato da «Il Messaggero». Stando all’inchiesta de «La Verità», l’ex campione avrebbe inoltre evitato di documentare alcuni conti bancari (uno a Singapore), nascondendoli ai giudici. Ovviamente bisognerà considerare anche i guadagni della conduttrice. Secondo le ricostruzioni degli avvocati della controparte, Ilary Blasi avrebbe sui conti correnti una notevole liquidità. La donna sarebbe molto ricca, forse più dell’ex. Solo per il docufilm «Unica» si mormora che abbia guadagnato 700 mila euro.