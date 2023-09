Cecilia Rodriguez, tremenda lite sul red carpet di Venezia: cos’è successo – Anche la sorella di Belen, come tanti altri vip, ha sfilato sul red carpet di Venezia in occasione dell’ottantesima Mostra del Cinema. Un evento tra i più attesi di sempre dalle star che permette uno scenario di visibilità piuttosto importante. Cecilia Rodriguez si è resa protagonista di un episodio di cui parecchi stanno discutendo sul web. Il filmato è diventato letteralmente virale. (continua a leggere dopo le foto)

Cecilia Rodriguez, lite sul red carpet a Venezia: cos’è successo

Cecilia Rodriguez sembrerebbe essere stata protagonista involontaria di un battibecco durante il suo red carpet alla Mostra del Cinema di Venezia. A diffondere l’indiscrezione è stata Deianira Marzano in seguito a una segnalazione di un utente. La vicenda è stata condivisa tra le storie Instagram con tanto di video che mostra l’ex gieffina in posa davanti ai fotografi. Tutto sembrava procedere per il meglio, poi lo scontro inatteso. (continua a leggere dopo le foto)

Cecilia Rodriguez e il battibecco al festival del Cinema di Venezia

L’influencer, sorella di Belén Rodriguez, stava sfilando di fronte ai fotografi quando un uomo, probabilmente un addetto alla sicurezza, le si è avvicinato per spingerla a proseguire. “Bisogna andare avanti adesso”, ha esclamato questa persona prima di allontanarsi. Una frase che ha infastidito la Rodriguez, che ha replicato a denti stretti. L’audio non permette purtroppo di comprendere perfettamente il contenuto della replica, ma l’espressione di lei la dice lunga. Il video, come dicevamo, è stato pubblicato dall’esperta di gossip Deianira Marzano tra le sue Instagram stories. (continua a leggere dopo le foto)

Il battibecco tra Cecilia Rodriguez e la sicurezza – storia Instagram di Deianira Marzano pic.twitter.com/z6ERxK1fVL — disagiotv (@disagio_tv) September 6, 2023

Il filmato ha fatto il giro del web

Quando l’uomo presumibilmente della sicurezza ha esortato Cecilia Rodriguez a proseguire, l’influencer, che non è la prima volta che partecipa alla Mostra del Cinema di Venezia, pare abbia replicato con un sonoro “Ma che c’entra? Allora… C’è lui qua davanti”. Dalle transenne dietro le quali c’erano i fotografi, un uomo l’ha poi rassicurata dicendole di non preoccuparsi. La gieffina ha continuato a prestarsi alle foto di rito, non nascondendo però un certo fastidio. La vicenda, come dicevamo, ha fatto il giro dei social. Chissà se arriveranno delle precisazioni da parte della diretta interessata.