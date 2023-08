Belen e Stefano De Martino, spunta la verità: cosa c’è dietro i gossip

Belen e Stefano De Martino sono senza ombra di dubbio una delle coppie più discusse del mondo dello spettacolo. La loro storia d’amore è fatta di alti e bassi. Da poco erano tornati insieme e questa sembrava la volta giusta ed invece pare si siano lasciati nuovamente. Adesso, però, spunta fuori un’altra clamorosa indiscrezione sulla coppia. (Continua…)

La storia d’amore tra Belen e Stefano De Martino

Belen e Stefano De Martino si sono conosciuti nell’aprile 2012 nella trasmissione “Amici” di Maria De Filippi, dove lui lavorava come ballerino professionista e lei come giudice del noto talent show. Per entrambi si è trattato di un vero e proprio colpo di fulmine. Dopo una breve frequentazione, Belen e Stefano decisero di uscire allo scoperto, ufficializzando la loro relazione.

Nel settembre 2013 sono convolati a nozze. La cerimonia fu celebrata a Comignago. Nel frattempo era già nato il loro primo e al momento unico figlio, Santiago. Il matrimonio è durato fino al 2015, quando attraverso un comunicato stampa hanno annunciato la fine della loro storia d’amore. In seguito hanno intrapreso percorsi di vita differenti, salvo poi ritrovarsi nel 2019. Dopodiché c’è stata una nuova separazione e, di recente, sono tornati di nuovo insieme. (Continua…)

Belen e Stefano De Martino si sono lasciati?

Di recente, Belen e Stefano De Martino erano tornati insieme per la gioia dei fan. Questa volta sembrava quella giusta ed invece nei giorni scorsi è arrivata un’altra tegola per i sostenitori della coppia. Pare che i due si siano lasciati nuovamente e addirittura Belen è stata paparazzata insieme ad un altro uomo. Adesso, però, spunta fuori un’altra clamorosa indiscrezione. A riportarla alcune testate giornalistiche molto autorevoli. (Continua…)

Belen e Stefano sono tornati insieme?

Da una parte c’è chi pensa che Belen e Stefano si siano lasciati e che la showgirl argentina stia frequentando un altro uomo, dall’altra c’è chi pensa che siano tornati insieme, o meglio non si siano mai lasciati. Alberto Dandolo sul settimanale Oggi ha riportato le parole di persone vicine alla coppia: “Ormai è mistero fitto sullo status quo della relazione sentimentale tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Perché se da un lato lei si lascia immortalare in atteggiamenti maliziosi con un imprenditore bresciano, dall’altro lui le fa eco sui social lanciando messaggi subliminali sulla complessità dell’amore. Persone a loro vicine parlano, però, di un rapporto solido e fanno intendere che si tratti di una strategia mediatica attuata dalla coppia e finalizzata ad alzare le quotazioni di entrambi sul mercato TV“.