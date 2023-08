Stefano De Martino e Emma Marrone. Il triangolo infinito: Stefano De Martino, Emma Marrone e Belen Rodriguez. In principio fu Stefano e Emma, poi passammo a Stefano e Belen e adesso nuovamente Stefano e Emma? I due sarebbero stati avvistati insieme a Napoli, dove la cantante salentina sta trascorrendo le vacanze. Con Belen sarebbe veramente finita. (Continua…)

Leggi anche: Fabrizio Corona choc: “Stefano De Martino ha tradito Belen”

Leggi anche: Stefano De Martino, chi è la sua nuova fiamma: lo scoop di Fabrizio Corona

Stefano De Martino e Emma Marrone, la loro storia d’amore

La storia d’amore tra Stefano De Martino e Emma Marrone ha fatto sognare milioni e milioni di italiani. I due si conobbero nella scuola di “Amici”, talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. La loro relazione amorosa proseguì anche dopo la fine del talent show, ma durò poco. Proprio ad “Amici”, infatti, Stefano De Martino conobbe Belen Rodriguez e tra di loro fu un vero e proprio colpo di fulmine. Per anni tra Stefano ed Emma pare ci sia stato del gelo, adesso invece sono amici. (Continua…)

Leggi anche: Stefano De Martino, il dettaglio non sfugge ai più attenti: l’ultimo smacco a Belen

Leggi anche: Stefano De Martino in un nuovo programma: dove lo rivedremo

Stefano De Martino, è finita con Belen Rodriguez

La storia d’amore tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez sarebbe nuovamente al capolinea. I due ci avevano riprovato e questa volta sembrava potesse essere quella giusta. Stefano aveva conosciuto anche Luna Marie, la figlia che Belen ha avuto da Antonino Spinalbese. La loro relazione amorosa, invece, è terminata nuovamente. Belen starebbe addirittura frequentando un altro uomo, ma al momento si tratta solo di un’indiscrezione visto che non abbiamo conferme ufficiali in merito. (Continua…)

Stefano De Martino e Emma Marrone insieme a pranzo a Napoli

Stando ad un’indiscrezione lanciata da Deianira Marzano, nota esperta di gossip, Stefano De Martino e Emma Marrone si sarebbero incontrati a Napoli. La cantante salentina, infatti, ha trascorso le vacanze a Capri, ma prima di partire alla volta dell’isola si sarebbe fermata a Posillipo a pranzare a casa di Stefano. Al momento si tratta solo di un’indiscrezione e come tale da prendere con le pinze. Come abbiamo già detto, dopo un periodo di gelo, oggi è tornato il sereno tra Stefano e Emma, ma i due non stanno affatto insieme.