Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, la triste notizia per i fan della coppia

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Coppia nella vita e nel lavoro: Cecilia e Ignazio hanno vestito diverse volte in coppia i panni di conduttori televisivi. Per loro, però, è arrivata una brutta notizia, che sicuramente farà rammaricare i propri fan. Uno dei progetti in cantiere è saltato ufficialmente. Il loro posto è stato soffiato da un’altra coppia televisiva molto amata dal pubblico. (Continua…)

Leggi anche: “Ho preso una decisione su Cecilia”: Ignazio Moser, non si è trattenuto stavolta

Leggi anche: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, la triste confessione spiazza tutti

La storia d’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono conosciuti durante la seconda edizione del “Grande Fratello Vip”, reality show in onda in prima serata su Canale 5. La loro storia d’amore dunque è nata sotto i riflettori ed è proseguita anche quando le luci della casa più spiata d’Italia si sono spente. La coppia, durante il reality, ha fatto sognare migliaia e migliaia di italiani e ancora oggi sono molto seguiti sul web, tanto che, oltre che fare coppia nella vita, Cecilia e Ignazio fanno coppia anche nel mondo del lavoro. (Continua…)

Leggi anche: Stefano De Martino e Cecilia Rodriguez beccati insieme, il gesto di lui insospettisce

Leggi anche: Belen sta male e la situazione peggiora: figlia affidata alla sorella

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser coppia nel mondo del lavoro

Cecilia e Ignazio fanno coppia, oltre che nella vita, anche nel mondo del lavoro. I due, infatti, hanno vestito i panni di conduttore televisivi, entrando nel cast del reality show “Ex on the Beach“, in onda su Mtv. Cecilia e Ignazio hanno ben figurato e molti si aspettavano che venissero presi in considerazione per altri progetti televisivi. Ad oggi, però, non sono arrivate chiamate per la coppia nata nella casa del “Grande Fratello Vip”. (Continua…)

Arriva una triste notizia

Brutta notizia per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser e per tutti i fan della coppia. La coppia non sarà più al timone di “Ex on the Beach”. Il loro posto è stato soffiato da un’altra coppia molto amata nel mondo dello spettacolo. Parliamo di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, anche loro fidanzati durante un’edizione del “Grande Fratello Vip”. Per Cecilia e Ignazio il futuro in televisione potrebbe essere già arrivato al capolinea.