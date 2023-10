Belen sta male e la situazione peggiora: figlia affidata alla sorella

Il mondo dello spettacolo e del gossip è stato scosso dalla notizia che Belen Rodriguez sta attraversando un periodo difficile e che la sua situazione sembra peggiorare di giorno in giorno. La celebre showgirl argentina, da tempo residente in Italia, è sempre stata al centro dell’attenzione mediatica, ma ora sembra che debba affrontare sfide personali che vanno ben oltre i riflettori.

Leggi anche: Tragedia di Mestre: chi era l’autista alla guida del pullman. Spunta l’ipotesi choc

Leggi anche: Amalia muore a soli 7 anni: cosa le è successo

Belen e la malattia

Il clan Rodriguez, la solida famiglia di Belen, si è dimostrato fondamentale in questo momento di difficoltà. Originaria dell’Argentina, Belen ha sempre avuto un rapporto molto stretto con la sua famiglia, e ora sembra che abbiano stretto i ranghi per proteggere la loro amata figlia e sorella. Le preoccupazioni per la salute di Belen sono emerse da diverse fonti, compresi i media e le persone che le sono vicine. I primi segnali di difficoltà sono stati notati dai pettegoli del mondo dello spettacolo, tra cui Alessandro Rosica, che ha suggerito che Belen sta affrontando una lotta interna molto dura.

Le preoccupazioni sono cresciute ulteriormente quando Belen ha saltato alcune importanti apparizioni televisive, tra cui “Stasera c’è Cattelan” e “Domenica in”. Alessandro Cattelan, il conduttore di “Stasera c’è Cattelan”, era stato precedentemente criticato per alcune frecciatine dirette a Belen, ma dopo la suo assenza, Mara Venier ha manifestato solidarietà nei confronti della collega e amica, dimostrando che Belen sta attraversando un momento molto difficile.

Leggi anche: Tragedia di Mestre, l’accusa choc dopo l’incidente: su cosa si indaga ora

Leggi anche: Campi Flegrei, il piano di evacuazione: cosa fare in caso di allarme

Cosa sta succedendo?

Uno dei principali motivi di preoccupazione riguarda la cura dei figli di Belen, Luna Marò e Santiago, che ha condiviso con l’ex marito Stefano De Martino. Si è appreso che la piccola Luna Marò è stata affidata alla sorella di Belen, Cecilia Rodriguez, e a il suo compagno, Ignazio Moser, mentre Santiago si trova attualmente con il padre Stefano De Martino. In questo momento difficile, Belen può contare sull’appoggio della madre, Veronica Cozzani, che sembra essere al suo fianco per prendersi cura di lei. Inoltre, il suo fidanzato Elio Lorenzoni è stato descritto come una costante presenza al suo fianco, dimostrando un forte sostegno in questo momento complicato.