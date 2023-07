Home » Carolyn Smith in ospedale per il tumore: le sue parole sono un colpo al cuore per tutti

Classe 1960, Carolyn Smith è una ballerina, coreografa e personaggio televisivo britannica, conosciuta come presidente di giuria nel talent show di Rai 1 Ballando con le Stelle, a cui partecipa, in qualità di giudice, dal 2007. L’ex ballerina è tornata a parlare del momento difficile che sta vivendo e non ha nascosto di aver avuto dei crolli emotivi. A marzo Carolyn Smith ha annunciato, tramite social, che il tumore era tornato. La presidente della giuria di Ballando con le Stelle su Instagram ha anche condiviso il momento in cui si è rasata i capelli, una condivisione che ha toccato i suoi molti fan. Vediamo come sta ora e che cosa ha detto ai suoi sostenitori. (Continua a leggere dopo la foto)

Leggi anche: Lutto per la protagonista di “Ballando con le Stelle”: “Fa troppo male non si può accettare”

Leggi anche: Ballando, Milly Carlucci fa il grande colpo: è in arrivo la super vip

Leggi anche: Marica Pellegrinelli, l’ex moglie di Eros colpita da un tumore e operata: cos’è successo

Leggi anche: Dichiarata morta per tumore a 49 anni, poi lo choc prima del funerale

Carolyn Smith in ospedale per il tumore: le sue parole sono un colpo al cuore per tutti

A marzo Carolyn Smith ha annunciato, tramite social, che il tumore era tornato. Purtroppo non potrà né operarsi né fare radioterapia, “l’unica cura è la chemioterapia con un nuovo farmaco: potrebbe eliminare ‘l’intruso’ ma è più tossico”. Dopo giorni di assenza sui social oggi, 12 luglio 2023, la nota giurata di Ballando con le Stelle è tornata a parale dei suoi “spa day” ovvero dei giorni in cui deve recarsi in ospedale per la terapia. E con un video, che la ritrae sopra un lettino ospedaliero ha parlato ai suoi fan: “Buongiorno, è un po’ di tempo che non posto il mio spa day per un semplice motivo…Non mi sentivo da farlo perché non è stato il migliore periodo della mia vita. Avevo bisogno di tempo con me stessa e ragionare un po’, riflettere tanto delle fragilità mie. A volte si deve toccare il fondo per rilanciarsi e ripartire con nuovi idea e nuova energia. Come sapete io non mollo mai, anche se mi passava per la mente troppe volte. Ma per fortuna non ho ascoltato quelle voci dentro di me. Era la stanchezza che mi parlava. Durante l’estate prendo tempo per me a stare a casa per mangiare bene, esercizi giornaliere, quality time con la mia famiglia. Ancora 2 viaggi di lavoro da fare, uno a Parigi e l’altro a Londra.. poi Padova (casa) e Roma per la chemio. Voi cosa fate di bello per l’estate? VVB! Buona giornata”. (Continua a leggere dopo la foto)

Qualche curiosità in più su di lei

Carolyn Smith ha inziato la sua carriera di ballerina all’età di 5 anni con la danza classica. Contemporaneamente ha praticato atletica leggera e ginnastica artistica nella nazionale scozzese. Esperta di danza sportiva, è diventata specialista in balli latino americani. In Italia, dove si è trasferita nel 1982, in seguito al primo matrimonio con un collega torinese, Carolyn Smith si è dedicata all’insegnamento del ballo. La sua scuola di danza, la Carolyn Smith Dance Academy, ha sedi anche in Russia, in Ucraina, in Polonia e in Gran Bretagna. È inoltre giudice internazionale per le danze latino americane.

Dal 2007 riveste il ruolo di presidente di giuria del talent-show del sabato sera di Rai 1 Ballando con le Stelle. Nel novembre 2015 ha dichiarato di avere un tumore maligno al seno. In seguito a questi eventi personali, la Smith è divenuta testimonial dell’AIRC e si è spesa pubblicamente in campagne di sensibilizzazione sul tema, rivolgendosi alle donne malate, raccontando il suo caso e invitandole a non mollare. Nel 2017 ha pubblicato con HarperCollins il libro Ho ballato con uno sconosciuto, così chiama il cancro al seno.