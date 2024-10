Carlo Verdone contro Schlein e JAx: parole durissime – La performance rap di Elly Schlein ha fatto molto discutere, anche a sinistra. Intervenuta sul placo del Forum di Assago durante il concerto degli Articolo 31, la segretaria del Pd ha cantato assieme a J-Ax. Tra i più critici di questa iniziativa, messa in campo forse per attrarre il pubblico più giovane, c’è anche il regista e attore Carlo Verdone. (continua a leggere dopo le foto)

In un’intervista concessa a Libero durante la Festa del Cinema di Roma, Carlo Verdone si è espresso sull’esibizione di Schlein al concerto degli Articolo 31. Il noto attore di “Viaggi di nozze” è stato chiarissimo, non ha usato mezzi termini. Verdone, che ha presentato in anteprima la terza stagione della sua serie “Vita da Carlo”, ha parlato dei problemi che colpiscono la sua amata capitale: “Lascerei Roma, ma la amo troppo”, ha detto, riferendosi allo stato in cui versa la città. Poi ha affrontato altri argomenti, come l’atteso festival di Sanremo, che sarà condotto da Carlo Conti, e la politica. “Non siamo in America dove Eminem che dà la mano alla Harris può spostare qualcosa“, ha detto Verdone per rispondere alla domanda sulla performance di Elly Schlein. (continua a leggere dopo le foto)

“Qua da noi la musica non ha mai cambiato nulla”, ha evidenziato Carlo Verdone. A proposito di Elly Schlein l’attore si è sentito di dare un consiglio: “Che vada pure sul palco di J-Ax ma mi piacerebbe sentirla parlare in maniera un pochino più diretta dei problemi delle persone uscendo dai soliti cliché“. Ad un certo punto il regista romano ha citato Berlinguer: “È un personaggio del passato, oggi non interessa più perché è passato troppo tempo, fa parte di un’altra epoca, è cambiata la società. La gente oggi vota solo chi fa pagare di meno… Purtroppo è un’epoca in cui non ci sono eccellenze politiche. Non solo in Italia”, ha scandito Verdone.

