Calciomercato, il PSG fa fuori Skriniar: occasione per la Juventus?

Calcio. Carriera al bivio per Milan Skriniar: il difensore slovacco non rientra nei piani Luis Enrique che sembra volerlo definitivamente fuori dal Paris Saint-Germain. Che prospettive spuntano l’ex dell’inter dopo le porte chiuse nella squadra francese? (Continua a leggere dopo la foto…)

Skriniar fuori dal PSG

Il progetto Skriniar- PSG è già al capolinea dopo poco più di un anno. Arrivato a parametro zero dall’Inter la scorsa estate, il calciatore è ormai fuori dalle grazie del ct Luis Enrique. La rottura definitiva è avvenuta poco prima della partita contro il Montpellier, quando l’allenatore spagnolo ha deciso di escluderlo dalla lista dei convocati per motivi tecnici. L’esclusione rende Skriniar un potenziale colpo di mercato da qui alla fine della finestra prevista per il 30 agosto. Il tempo stringe, ma quali sono le possibilità per lo slovacco? (Continua a leggere dopo la foto…)

Dall’Inter al PSG: le scelte di Skriniar

Durante gli Europei, Milan Skriniar aveva accennato al suo futuro di carriera dopo la partita Slovacchia-Ucraina. “Io mai più in Serie A? Mai dire mai… nessuno lo può sapere” aveva dichiarato. Nato nel 1995, lo slovacco ha avuto il suo esordio in Italia nel 2016 notato dalla Sampdoria. Successivamente, il difensore si è trasferito all’Inter, dove ha giocato per sei stagioni. Dopo la scadenza del suo contratto, aveva preso la decisione, poco apprezzata dai tifosi neroazzurri, di trasferirsi al Paris Saint Germain. “Venire qui è stata una decisione facile da prendere. Quando un club come il Paris Saint-Germain vuole ingaggiarti, la decisione viene presa rapidamente, ci ho messo un secondo” aveva annunciato. Tuttavia, i rapporti si sono rivelati più complessi del previsto.

Nella squadra francese, l’ex inter era arrivato a parametro zero, ma la sua prima stagione è stata meno fortunata ed entusiasmante di quanto atteso dal giocatore. Dopo un inizio di stagione sempre da titolare nelle prime 13 gare (a parte la panchina con lo Strasburgo), Skriniar ha lentamente perso posizioni nelle gerarchie di Luis Enrique. Inoltre, la sua esperienza è stata caratterizzata da infortuni e lunghi periodi in panchina. Il rapporto tra giocatore e club, dunque, non è mai decollato del tutto fino all’epilogo annunciato nelle ultime ore.

