Calcio. Lazio, paura per Pellegrini: incidente d'auto mentre andava a Formello. Luca Pellegrini, classe 1999, è un calciatore italiano, difensore della Lazio, in prestito dalla Juventus. È un terzino sinistro, ruolo nel quale è stato lanciato dall'allenatore Roberto Muzzi ai tempi del vivaio romanista; nelle nazionali giovanili è stato anche impiegato come mezzala. È stato inserito dalla UEFA nella lista dei 50 osservati speciali per la stagione 2019-2020.

Luca Pellegrini è rimasto ferito in un incidente stradale a Roma con la sua autovettura, avvenuto questa mattina in via Cassia Veientana alle 9:15 circa, in prossimità di Formello. Come riporta l’Agenzia Nova il giocatore era alla guida di una Smart e, per cause ancora da accertare, la vettura si è capottata. Il calciatore ha riportato ferite lievi a una gamba. Il difensore della Lazio sarà dunque assente oggi a Formello, e salterà la trasferte di Udine di domani. La Lazio ha reso ufficiale quanto avvenuto al calciatore attraverso una nota: “La S.S. Lazio rende noto che il calciatore Luca Pellegrini questa mattina è stato coinvolto in un incidente stradale alle porte di Roma. Il giocatore, che si stava recando all’allenamento odierno, allo stato attuale non presenta conseguenze di rilievo e ogni ulteriore comunicazione è demandata al responso degli accertamenti diagnostici che sta effettuando”.