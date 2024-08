Calciomercato, Chiesa: il Barcellona prepara l’offerta, ma deve ridursi l’ingaggio

Il Barcellona si sta muovendo per cercare un valido esterno per la prossima stagione calcistica. Il blaugrana era disposto a tutto per Rafael Leao, ma Giorgio Furlani ha definitivamente chiuso ogni spiraglio: il portoghese resta al Milan. A questo punto, in pole ci sarebbe Federico Chiesa. Il Barcellona sta preparando l’offerta che però ha un nodo: il club spagnolo avrebbe fatto una precisa richiesta all’agente di Chiesa che riguarda la somma dell’ingaggio. (Continua dopo le foto)

Calciomercato, Chiesa al Barcellona? C’è l’offerta, ma deve ridursi l’ingaggio

La società catalana avrebbe chiesto che Chiesa si riduca l’ingaggio di un milione di euro netto a stagione, passando dai 5 percepiti attualmente con la Juventus ai 4 che gli verserebbe il Barcellona. Federico Chiesa sarebbe propenso al suo trasferimento dalla Juventus e non dovrebbe opporre resistenza in merito all’abbassamento dell’ingaggio. Ma qual è il motivo di questa richiesta da parte del Barcellona? Il club iberico è alle prese con seri problemi economici ormai da tempo. Prima di tesserare nuovi acquisti deve vendere ancora parecchi giocatori. (Continua dopo le foto)

Calciomercato, la situazione del Barcellona

Il Barcellona deve vendere per poter acquistare. Dopo l’addio al tedesco Gundogan, che è tornato al Manchester City e a Faye, che andrà al Rennes per 12 mln più bonus, in uscita ci sono Vitor Roque, Ansu Fati, Eric Garcia, Lenglet e Pablo Torre. Cessioni necessarie per completare il tesseramento di Chiesa ma anche di Dani Olmo. E per quanto riguarda lo juventino, i giochi non sono ancora fatti. L’Inter sta preparando l’offerta da far arrivare sul tavolo di Giuntoli: circa 9 milioni di euro di basse fissa da sommare ai 3-4 di bonus.