Home | Calciomercato Napoli: è fatta per Gilmour, ora il rilancio al Chelsea per Lukaku

Gilmour Napoli. Questa volta il viaggio del ds Manna a Londra non si è rivelato infruttuoso. Il Napoli ha trovato l’accordo con il Brighton per Gilmour. Programmate le visite mediche per lunedì. Nel frattempo si attende il rilancio per Romelu Lukaku. (Continua…)

Leggi anche: Verona-Napoli 3-0, Conte: “Alla prima difficoltà ci sciogliamo come neve al sole”

Leggi anche: Napoli, Conte: “Mercato complicato, dovremo essere uniti e dare il massimo” (VIDEO)

Gilmour Napoli, è fatta: lunedì le visite mediche, poi Lukaku

Il Napoli sta per mettere a segno il quinto colpo di calciomercato dopo Buongiorno, Spinazzola, Marin e Neres. Dal Brighton sta per arrivare Billy Gilmour, centrocampista scozzese classe 2001. Il ds Manna ha trovato l’accordo con la squadra inglese ed ha programmato le visite mediche per lunedì.

Da Londra, però, il ds Manna potrebbe tornare con un doppio colpo in canna. Oltre a Gilmour, infatti, è vicina la chiusura per Romelu Lukaku. L’attaccante potrebbe arrivare anche senza la cessione di Victor Osimhen, che continua ad essere un “separato in casa” nel Napoli. Si attende il rilancio ufficiale al Chelsea per chiudere l’operazione.