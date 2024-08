Verona-Napoli 3-0, Antonio Conte ha commentato a caldo la debacle del Bentegodi con parole dure. “Alla prima difficoltà ci sciogliamo come neve al sole”, ha detto il tecnico salentino a proposito della sua squadra incapace di reagire dopo il primo gol subito e poi letteralmente crollata dopo il secondo. Un Napoli troppo brutto per essere vero, in particolare nel secondo tempo.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel dopo partita, Conte ha espresso tutta la sua amarezza per il risultato e la prestazione dei suoi oggi a Verona: “Nel primo tempo c’è stata una sola squadra in campo, non penso che il Verona abbia mai tirato. Detto questo, nel secondo tempo abbiamo concesso subito un tiro al Verona e nella seconda situazione siamo andati sotto. Poi ci siamo sciolti come neve al sole. Quello che mi sento di dire è che c’è da chiedere umilmente scusa al popolo napoletano che ci segue con passione. Io sono l’allenatore ed è giusto che io mi assuma tutte le responsabilità”.

“Chiedo umilmente scusa perché il secondo tempo è stato inaccettabile”, ha proseguito Conte. “Una prestazione figlia di qualcosa, ma c’è da lavorare tanto sotto tutti i punti di vista. Sono arrivato a Napoli con grande entusiasmo, grande voglia. Io posso mettermi a disposizione in qualsiasi situazione, se posso aiutare il Napoli lo farò. C’è da chiedere scusa al popolo napoletano che ci dimostra tanto affetto e tanta passione. Mi prendo tutte le responsabilità perché sono l’allenatore”.