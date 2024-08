Napoli, Conte: “Mercato complicato, dovremo essere uniti e dare il massimo” (VIDEO)

Napoli, Antonio Conte ha parlato alla vigilia della prima della Serie A 2024-2025 con il Verona. “È da più di un mese che lavoriamo insieme e sono molto soddisfatto di ciò che stiamo facendo. Ho trovato una squadra motivata, con ragazzi desiderosi di migliorare individualmente, e questo mi dà grande entusiasmo. Sul mercato, però, la situazione è complessa e bloccata, e dispiace. Non posso aggiungere altro. Il nostro mantra deve essere dare il 200%, superare i nostri limiti, tutti quanti, perché il Napoli sta attraversando un momento critico”.

Ha poi proseguito il coach salentino: “Il presidente ha parlato di ricostruzione, e condivido pienamente questa visione: c’è bisogno di rifondare la squadra dalle basi. Quando una rosa mette sul mercato 10-12 giocatori, significa che è in corso una ricostruzione profonda, e come in ogni ricostruzione, serviranno pazienza e umiltà, anche da parte dell’ambiente. È fondamentale comprendere il momento senza però perdere l’entusiasmo. C’è molto lavoro da fare e, quando si riparte quasi da zero, tutte le componenti devono dare il massimo: dall’allenatore ai giocatori, dal club ai magazzinieri. Anche i tifosi devono capire che il Napoli sta attraversando una fase delicata. Le difficoltà devono renderci più forti”.

Poi ancora sul mercato: “Per quanto riguarda i giocatori, non voglio parlare di chi non fa parte del Napoli. Sapete bene la situazione di Osimhen: sarà gestita interamente dal club, io non sono stato coinvolto. Siamo solo all’inizio, quindi non mi sento di fare pronostici. Dovremo prepararci a soffrire, tutti insieme, restando compatti. Solo attraverso l’unità e il massimo impegno potremo affrontare le difficoltà che ci attendono. Per quanto riguarda Buongiorno, ha subito una distorsione giovedì, faremo le valutazioni necessarie. Ha fatto grandi progressi, ma decideremo in base alle sue condizioni”.