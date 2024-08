Home | Serie A al via oggi, la griglia delle favorite per lo Scudetto 2024/2025

Serie A 2024/2025 al via oggi, quali sono le previsioni di bookmakers ed esperti per la vittoria del campionato e per i posizionamenti in classifica? Ecco un’ipotesi di “griglia di partenza” con relativi piazzamenti: i favoriti, come ovvio, sono i campioni d’Italia uscenti dell’Inter.

Inter

I nerazzurri partono da favoriti indiscussi, dopo il netto trionfo nello Scudetto e un calciomercato mirato. Evitando le solite cessioni importanti, hanno acquisito Zielinski e Taremi. Se eviteranno gli infortuni e gestiranno il carico di partite, saranno in pole position.

Milan

Il destino dei rossoneri potrebbe dipendere da Leao, ma la squadra sembra ben equilibrata. Fonseca dovrà dimostrare il proprio valore dopo Pioli, con Emerson Royal, Pavlovic e Morata aggiunti a una rosa di alto livello, consolidando l’ottimo mercato dell’anno precedente.

Juventus

Tutto gira attorno a Thiago Motta. La rosa sta subendo una rivoluzione sotto la sua guida, con risultati incerti. Dopo aver mostrato un grande gioco con il Bologna, Motta cercherà di replicare il successo. La Juventus è un cantiere aperto che richiede gestione attenta, potrebbe essere l’inizio di un nuovo percorso.

Atalanta

Un inizio complicato con l’infortunio di Scamacca, ma Retegui è stato rapido a colmare la falla. A Bergamo c’è speranza di un’altra grande stagione dopo la vittoria in Europa League, con Gasperini che ha ora anche un trofeo prestigioso nella bacheca grazie al suo eccellente lavoro.

Roma

Confermato De Rossi, che ha fatto bene l’anno scorso, la Roma sembra migliorata con gli innesti di Soulè e Dovbyk. Con un anno in più di esperienza, la squadra potrebbe scalare posizioni, soprattutto se Dybala sarà al meglio delle sue capacità e non volerà in Arabia.

Napoli

Conte è arrivato con l’ambizione di competere per lo Scudetto, ma il mercato incerto lascia molte domande. Osimhen è ancora nel roster, Lukaku è in attesa. Decisioni cruciali devono essere prese in fretta. Senza competizioni europee, Napoli potrebbe semplificarsi la lotta per i primi 4 posti, altrimenti si prospetta una stagione turbolenta.