Calciomercato Roma, Dybala può partire: l’agente incontra gli arabi

Dybala Roma. La clausola del fantasista argentino è scaduta nei giorni scorsi e sembrava che la Joya dovesse restare ancora a lungo nella Capitale. Oggi, invece, l’agente ha incontrato gli arabi dell’Al-Qadsiah. Dybala potrebbe accettare la cospicua proposta araba e lasciare per sempre Roma. (Continua…)

Dybala Roma, l’agente incontra gli arabi dell’Al-Qadsiah

La permanenza di Paulo Dybala alla Roma non è assolutamente scontata. La clausola da 12 milioni di euro è scaduta, ma adesso il club arabo dell’Al-Qadsiah si sarebbe fatto sotto per la Joya. Ieri sera, i dirigente del club arabo avrebbero incontrato in un lussuoso hotel della Capitale il ceo giallorosso Lina Souloukou e il ds Florent Ghisolfi. Oggi, invece, ci sarebbe stato l’incontro tra l’agente di Dybala e il club arabo.

La Roma nel frattempo corre ai ripari e cerca il sostituto della Joya. Fali Ramadani ha proposto Jeremie Boga alla società giallorossa. L’esterno ex Sassuolo e Atalanta attualmente è in forza al Nizza e piace molto a Trigoria. La trattativa è in corso, ma non è da escludere un ritorno di fiamma per Federico Chiesa.