Dybala lascia la Roma, ormai è questione di dettagli. L’attaccante argentino, sia ieri sera che questa mattina, ha salutato i compagni di squadra, informandoli che la decisione è ormai definitiva. Poco fa, l’ex numero 10 della Juventus ha lasciato il centro sportivo di Trigoria, rivolgendo un ultimo saluto ai tifosi presenti. Questo gesto suggerisce che l’ufficialità del trasferimento è ormai imminente.

La Joya ha accettato l’offerta dell’Al-Qadsiah, un contratto di 75 milioni di euro in tre anni, e ora manca solo l’accordo tra i due club. La Roma e la squadra araba sono attualmente in trattative per raggiungere un compromesso. L’Al-Qadsiah non è disposto a pagare i 18 milioni di euro richiesti, ma sarebbe pronto a offrire 3 milioni più eventuali bonus.

La società giallorossa, che ha bisogno di liquidità e di ridurre il monte ingaggi (considerando che lo stipendio di Dybala sarebbe salito a 9 milioni di euro), sta cercando di chiudere l’accordo nel più breve tempo possibile. Nelle ultime ore, le trattative si sono intensificate e sembra che l’accordo potrebbe essere trovato su una base di 6 milioni di euro fissi, più bonus, per un totale compreso tra 10 e 12 milioni di euro.

Aggiornamenti sono attesi a breve, ma ormai è chiaro che Dybala rappresenta il passato della Roma: dopo due anni, l’argentino è pronto a lasciare la Capitale. I suoi 21 minuti contro il Cagliari saranno ricordati come i suoi ultimi nel calcio europeo.

4o