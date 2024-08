Dybala ha detto “no” all’Arabia: i motivi e cosa farà la Roma sul mercato

Dybala in Arabia non ci andrà, almeno per il momento. Il campione del mondo argentino resterà alla Roma: ci sono diversi motivi, sia personali sia economici e tecnici, che hanno portato la vicenda all’esito che più rende felici i tifosi giallorossi. Quel “Grazie Roma, ci vediamo domenica” postato sui suoi canali social ieri sera ha fatto letteralmente impazzire i tifosi giallorossi.

Sono almeno tre gli aspetti fondamentali ad aver convinto Dybala (e di conseguenza la Roma) che la sua permanenza in giallorosso sarebbe stata la scelta migliore per tutti. L’amore della gente di Roma, i tifosi, che l’hanno mostrato dal primo giorno, il sostegno e la richiesta di rimanere da parte dei compagni di squadra, le incertezze della moglie Oriana sulla destinazione “esotica” ma alquanto differente dalla città eterna. E infine, ma non ultima per importanza, una trattativa che, per quanto l’avrebbe ricoperto di denaro, non era ben avviata e non convinceva né il giocatore né la società stessa.

Quindi cosa farà ora la Roma sul mercato? De Rossi si aspetta quattro acquisti, e resta da vedere se la proprietà limiterà il budget a disposizione del direttore sportivo per completare la squadra: con il mancato addio della Joya la società dei Friedkin “non risparmierà” i 9 milioni di compenso dell’argentino.

Servono un terzino destro, un centrocampista, un difensore centrale e un attaccante esterno (ma con minore priorità, visto che Dybala resta). Per la difesa sembra che i piani non siano cambiati dato che il pressing per Danso del Lens continua. Il giocatore di 25 anni, che interessa anche all’Atalanta, ha accettato l’offerta della Roma. Ora occorre trovare un accordo con il club francese, che chiede 25 milioni di euro netti: la Roma si è vista rifiutare una prima offerta da 20 milioni. Per il ruolo di terzino destro arriverà Assignon dal Rennes: non ci sono ripensamenti, la trattativa è in chiusura.

Per quanto riguarda centrocampo e attacco i nomi sono quelli di Koné e Boga e la Roma li tiene in caldo ma molto dipenderà dalle cessioni visto che sono costosi: Smalling, Karsdorp, Bove, Abraham e Zalewski devono trovare squadra al più presto. Resta poco meno di una settimana al DS Ghisolfi per chiudere questi dossier e di conseguenza i nuovi acquisti.