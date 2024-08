Antonio Conte conferenza stampa alla vigilia della seconda giornata della Serie A 2024-205 che vedrà gli azzurri impegnati in casa al “Maradona” contro il Bologna di Vincenzo Italiano. E’ un Conte un po’ nervoso che inizia la conferenza stampa mettendo i puntini sulle “i” riguardo il calciomercato e riparlando della debacle di Verona.

“Settimana scorsa abbiamo fatto una conferenza in cui si è parlato solo di mercato. Ho ricevuto zero domande sul Verona, o forse una, non s’è parlato di calcio, ed è successo quello che è successo. Sul mercato dovete chiedere alla società, io voglio parlare del Bologna: conta solo il campo”, ha subito chiarito il tecnico salentino. Poi un’analisi su quanto accaduto a Verona e su come intende proseguire il suo lavoro di ricostruzione della squadra: “La partita con il Verona la dividerei in due: nel primo tempo, il Napoli ha fatto il Napoli, mentre nel secondo sembrava di essere tornati indietro di un anno”. Invece, sul progetto che ha in mente, dice: “Voglio basare la rinascita del club su un gruppo di 10-12 giocatori che sono qui da tanto. Sono ragazzi che hanno a cuore Napoli, si allenano bene. Ci sono anche applicazione, responsabilità ed entusiasmo”.

Riguardo al match di domani col Bologna, Conte ha detto: “”È un’ottima squadra (il Bologna, ndr), che l’anno scorso ha chiuso in Champions e molto sopra di noi in classifica. Sono moto fisici, bravi nell’uno contro uno e nel ripartire. Dobbiamo giocarla al 110%. Per questo è importante che il Maradona faccia il Maradona, i ragazzi hanno bisogno di sentire fiducia”. Infine anche un aggiornamento sulle condizioni di Alessandro Buongiorno: “Si sta allenando, lo valuteremo giorno per giorno ma contiamo di recuperarlo”.