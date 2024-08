Palacios all’Inter, è fatta: il giovane argentino in uscita dell’Independiente Rivadavia sarà il rinforzo per la difesa di Inzaghi. Il classe 2003 sbarcherà a Milano all’inizio della prossima settimana probabilmente nella giornata di lunedì, come riportato da La Gazzetta dello sport, per le visite mediche di rito e la firma sul contratto. I nerazzurri, infatti, hanno raggiunto l’accordo con il club argentino per chiudere a 6,5 milioni di euro, senza percentuali sulla futura rivendita.

C’è però un ultimo passaggio per i nerazzurri per chiudere l’affare. Il difensore argentino si trova infatti “diviso” tra l’Independiente, dove ha giocato in prestito nell’ultima stagione, e il Talleres, il club in cui è cresciuto e che ne detiene il cartellino. Sembra che i due club abbiano raggiunto un accordo, con la Rivadavia pronta ad acquisire anche il restante 50% del cartellino di Palacios, mentre si stanno definendo le percentuali sull’incasso della cessione.

Nel frattempo, Tomas Palacios ha già lasciato Rivadavia e si trova a Buenos Aires in attesa di notizie definitive sul suo futuro. Nei giorni scorsi, ha rifiutato offerte provenienti dalla Germania e dall’Inghilterra, mantenendo sempre un’idea chiara: fin dall’inizio ha voluto solo l’Inter. Il club, quindi, non ha tempo da perdere per risolvere gli ultimi dettagli. Con la sessione di calciomercato che chiude venerdì sera, è necessario organizzare un volo intercontinentale tra Argentina e Italia per la prossima settimana. Tutto deve essere pronto per accogliere il nuovo acquisto nerazzurro.