L’estate 2025 si preannuncia ricca di colpi di scena nel calciomercato, con diversi giocatori di alto profilo in scadenza di contratto e pronti a cambiare maglia a parametro zero. Club di tutta Europa sono già alla finestra per assicurarsi occasioni di mercato senza dover pagare costosi cartellini. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Tra rinnovi mancati, strategie finanziarie e nuove opportunità, molti top player potrebbero essere protagonisti di trasferimenti clamorosi. Dalla Premier League alla Serie A, passando per Liga, Bundesliga e Ligue 1, le trattative si fanno sempre più intense. Alcuni calciatori sono già nel mirino di grandi squadre, mentre altri valutano attentamente il loro futuro.

Alexander-Arnold (Liverpool)

Dopo anni da protagonista con il Liverpool, Trent Alexander-Arnold sembra ormai destinato a cambiare aria. Il terzino inglese, che ha conquistato trofei nazionali e internazionali con i Reds, ha sempre espresso il desiderio di misurarsi in un nuovo campionato e il suo futuro potrebbe essere lontano dalla Premier League.

Secondo diverse fonti, il Real Madrid è in pole position per assicurarselo. Dopo aver mancato l’acquisto di Alphonso Davies, il club spagnolo non vuole perdere l’occasione di portare Alexander-Arnold al Bernabeu. Il giocatore avrebbe già raggiunto un accordo verbale per un contratto quadriennale con i campioni d’Europa, che sarebbero pronti a garantirgli un ingaggio compreso tra i 9 e i 12 milioni di euro a stagione. Già a gennaio il Real aveva provato a strapparlo al Liverpool con un’offerta di 25 milioni di euro, ma il club inglese ha preferito trattenerlo fino al termine della stagione.

A Liverpool, Arne Slot sta tentando in ogni modo di convincerlo a restare. L’allenatore olandese mantiene un dialogo costante con il giocatore, cercando di fargli capire il valore di rimanere in quella che è sempre stata la sua casa calcistica. Tuttavia, la dirigenza dei Reds sembra consapevole dell’inevitabilità dell’addio, tanto che ha già iniziato a puntare su Conor Bradley come possibile sostituto.

Nonostante gli interessi di altre big come Bayern Monaco e Barcellona, il Real Madrid appare la destinazione più probabile per il terzino inglese. Il fascino della Liga, la possibilità di giocare con il connazionale Jude Bellingham e l’opportunità di lottare per la Champions League e il Pallone d’Oro sono fattori che rendono il trasferimento sempre più vicino. Ora la decisione finale spetta ad Alexander-Arnold: diventare una leggenda a Liverpool o inseguire nuovi successi in Spagna?

Mohamed Salah (Liverpool)

Il futuro di Mohamed Salah resta avvolto nell’incertezza. Con il contratto in scadenza tra pochi mesi, l’attaccante egiziano si trova di fronte a un bivio: rimanere al Liverpool o accettare una nuova sfida lontano dalla Premier League? Nonostante le trattative per un rinnovo siano proseguite nelle ultime settimane, non è stato ancora trovato un accordo definitivo, alimentando le speculazioni su un possibile addio.

Diversi club hanno già manifestato interesse per l’ala egiziana. Il Barcellona, attratto dalla possibilità di ingaggiarlo a parametro zero, avrebbe ripreso i contatti, anche se le sue richieste salariali restano un ostacolo. Al Hilal, invece, è pronto a offrire un contratto faraonico da 50 milioni di euro all’anno, rendendolo il giocatore più pagato della Saudi Pro League. Il Paris Saint-Germain, inizialmente considerato una delle destinazioni più probabili, sembra aver fatto un passo indietro, puntando su profili più giovani.

L’eliminazione del Liverpool dalla Champions League per mano del PSG ha reso il momento ancora più difficile per Salah, che non ha trattenuto le lacrime dopo l’amara sconfitta ai rigori. Il club, intanto, non si è ancora espresso ufficialmente sulla sua situazione, lasciando spazio a numerose ipotesi. Arne Slot, il nuovo tecnico dei Reds, sta cercando di delineare la squadra del futuro, e la permanenza dell’egiziano potrebbe essere un tassello fondamentale.

Nonostante il mercato in fermento, Salah continua a brillare in Premier League, dimostrando di essere ancora uno dei migliori al mondo. Resta da vedere se il Liverpool riuscirà a convincerlo a rimanere e a scrivere un nuovo capitolo della sua storia ad Anfield o se, invece, l’egiziano deciderà di intraprendere un’avventura in un’altra lega, alla ricerca di nuovi trionfi e sfide.

Jonathan David (Lille)

Jonathan David si prepara a voltare pagina. L’attaccante canadese, protagonista con la maglia del Lille dal 2020, ha ufficialmente confermato che non rinnoverà il contratto in scadenza a fine stagione, aprendo così la porta a una nuova avventura. Decisivo nella conquista del titolo di Ligue 1 nel 2021, il classe 2000 ha attirato l’attenzione di numerosi top club europei grazie alla sua capacità di segnare e creare occasioni da gol. Juventus e Inter lo seguono da tempo, ma la concorrenza non manca, soprattutto dalla Premier League.

Tra le squadre più interessate c’è il West Ham, che vede in David il giocatore ideale per rilanciare il proprio progetto. Gli Hammers vogliono approfittare dell’opportunità di tesserarlo a parametro zero e sarebbero pronti a offrirgli un ruolo da assoluto protagonista, oltre a un ingaggio di primo livello. L’obiettivo è chiaro: fare del canadese il perno offensivo della nuova era targata Graham Potter.

I numeri parlano per lui: con 21 gol e 10 assist in stagione, David ha dimostrato di essere un attaccante completo e letale sotto porta. La Premier League rappresenterebbe un banco di prova affascinante, ma resta da capire quale sarà la sua decisione finale. Se il West Ham può garantirgli centralità nel progetto e un contratto importante, la prospettiva di giocare la Champions League con una big europea potrebbe spingerlo verso altre destinazioni. Il mercato è aperto, e il futuro del talento canadese è ancora tutto da scrivere.

Leroy Sané (Bayern Monaco)

Il futuro di Leroy Sané al Bayern Monaco è ormai un enigma, con il suo contratto in scadenza a fine stagione. Nonostante il talento indiscusso, le sue prestazioni irregolari hanno alimentato voci contrastanti riguardo alla sua permanenza. Da un lato, il direttore sportivo Max Eberl è uno dei principali sostenitori del giocatore, mentre dall’altro, la critica sulla sua incostanza potrebbe compromettere il rinnovo. Sebbene Sané abbia espresso la volontà di rimanere al Bayern, accettando anche uno stipendio ridotto, non ha ancora ricevuto un’offerta ufficiale per il rinnovo.

Le trattative per il rinnovo del tedesco sono state messe in secondo piano rispetto ad altri rinnovi prioritari come quelli di Manuel Neuer, Alphonso Davies e Jamal Musiala. Questa situazione ha spalancato le porte a speculazioni sul futuro di Sané, con il Barcellona che, sempre attento alle occasioni di mercato, ha messo gli occhi sull’attaccante. Il club catalano vede in lui un elemento chiave per il proprio progetto, soprattutto dopo la partenza di giocatori importanti negli ultimi anni. La possibilità di un trasferimento gratuito in estate rende Sané una scelta particolarmente allettante.

Nel frattempo, anche l’Arsenal sembra essere una delle destinazioni più concrete per l’ala tedesca, con Mikel Arteta che conosce bene il giocatore dai tempi del Manchester City e lo vedrebbe come un rinforzo ideale per il suo sistema di gioco. Sané, però, ha fatto sapere di essere disposto ad ascoltare le offerte, ma solo se si sentirà apprezzato e valorizzato nel suo prossimo club. Con l’incertezza che circonda la sua permanenza a Monaco, il futuro di Sané potrebbe davvero dipendere da un’offerta che soddisfi le sue aspettative, e il Barcellona potrebbe essere pronto a cogliere l’opportunità.

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Il futuro di Kevin De Bruyne al Manchester City è sempre più incerto, con il suo contratto che scade a fine stagione. Sebbene sia stato uno dei pilastri della squadra, contribuendo in modo significativo alla vittoria di sei Premier League, due FA Cup e una Champions League, la sua età (33 anni) e i problemi fisici recenti stanno riducendo il suo impatto sul campo.

De Bruyne ha giocato meno di metà delle partite di Premier League quest’anno, segnalando una progressiva diminuzione del suo ruolo nel club. Il belga ha espresso il desiderio di rimanere oltre la scadenza del contratto, ma il Manchester City dovrà decidere se rinnovarlo o se separarsi da lui. Pep Guardiola ha recentemente dichiarato che la decisione dipende dal giocatore e dal club, sottolineando l’importanza del belga per la squadra, ma anche l’incertezza riguardo al suo futuro.

Il City sta anche guardando al futuro, considerando Florian Wirtz come possibile erede di De Bruyne. Il giovane tedesco del Bayer Leverkusen sta vivendo una stagione straordinaria con 15 gol e 11 assist, suscitando l’interesse di numerosi club. Oltre al rinnovo con il Manchester City, De Bruyne ha ricevuto offerte da club come quelli della Saudi Pro League e San Diego FC, che potrebbero offrirgli contratti faraonici. Tuttavia, sembra che De Bruyne preferisca rimanere al Manchester City, con l’obiettivo di prepararsi al meglio per il Mondiale 2026 con il Belgio.

Secondo alcune fonti, il Manchester City avrebbe già offerto al giocatore un rinnovo di un anno, ma con una significativa riduzione salariale. Attualmente, De Bruyne è il secondo più pagato della Premier League, ma la nuova proposta potrebbe abbassare il suo stipendio da 400.000 sterline a circa 150.000 sterline a settimana, con l’inclusione di vari bonus legati ai successi del club. Nonostante i dubbi sul suo futuro, Guardiola sembra voler continuare a contare su De Bruyne, confidando che possa ancora avere un impatto significativo nel lungo termine.

